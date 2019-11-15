Проблемы с Red Dead Redemption 2 на PC: разработчики пообещали исправить все баги

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Проблемы с Red Dead Redemption 2 на PC
Проблемы с Red Dead Redemption 2 на PC / Скриншот из игры

Компания Rockstar извинилась перед геймерами за технические проблемы с игрой Red Dead Redemption 2 на PC. Разработчики продолжают работать над решением проблем, которые возникли у пользователей.

Что произошло и как решают проблемы?

Сейчас разработчики игры вместе с NVIDIA думают, как убрать пидвисания в Red Dead Redemption 2, на которые часто жалуются владельцы графических карт GeForce, сообщает Overclock3D.

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Очередной апдейт, который выйдет в ближайшие дни, должен исправить эту проблему и убрать множество других "багов".

Утешительные "призы" для владельцев игры

Чтобы хоть как-то сгладить недовольство игроков, Rockstar подарит геймерам игровой набор для Red Dead Online, куда войдут значительный запас провизии и боеприпасов, а также пончо Прието. Эти бесплатные наборы будут раздавать до конца года, так что каждый игрок, который успел купить PC-версию Red Dead Redemption 2 до конца 2019 года, получит поощрительный приз.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 - смотрите видео

Дата выхода

Напомним, версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров дает сбои еще с самого релиза. PC-версию популярного вестерна выпустили 5 ноября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры NVIDIA
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