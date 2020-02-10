Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X установил невероятный рекорд производительности
Практически сразу после выхода 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X новинка попала в руки оверклокеров. Энтузиасты не тратили времени и уже установили сразу несколько рекордов производительности.
Что известно о рекорде
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Известные оверклокеры с никнеймами TSAIK, Allen "Splave" Golibersuch и safedisk показали, на что способен флагманский CPU, сообщает Tech Radar.
Они использовали новый HEDT-процессор в сочетании с тщательно подобранным оборудованием, и всем троим удалось добиться значительной прибавки скорости работы новинки.
- Используя жидкий азот, TSAIK разогнал все 64 ядра чипа AMD Ryzen Threadripper 3990X в 5548,71 МГц. В состав тестовой платформы вошли материнская плата MSI Creator TRX40 и оперативная память DDR4 с таймингами 13-13-13-31.
- Splave, в свою очередь, использовал ASRock TRX40 Taichi и добился рекордных значений в Geekbench 3 и Cinebench R20 с частотой 5475,43 МГц.
- Рекордсменом же бенчмарков wPrime 1024m и Cinebench R15 стал safedisk, которому удалось "раскочегарить" CPU до 5225 МГц.
Другие рекорды процессора
Напомним, процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X поступил в продажу по цене 3999 долларов (около 97 тысяч гривен по курсу состоянию на 10 февраля 2020 года). Ранее он превзошел в синтетическом тестировании комбо из двух Intel Xeon Platinum 8280, которые стоят значительно дороже.
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