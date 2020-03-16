Процессор iPhone 12 будет мощнее решения конкурентов: результаты тестов

Задолго до презентации iPhone 12 в сети появились результаты тестирования процессора будущей новинки в популярном синтетическом бенчмарке. Опубликованные цифры оказались впечатляющими: неанонсированный флагманский чип обогнал не только своего предшественника, но и самую мобильную платформу от Qualcomm.

Результаты тестов

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Из слива становится ясно, у Geekbench 5 новый 6-ядерный процессор с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц набрал 1658 баллов, в испытании с нагрузкой на одно ядро, и 4612 баллов в многоядерной дисциплине, сообщает Gizchina.



Для сравнения, ранее зарегистрированные результаты Qualcomm Snapdragon 865 составили 930 и 3445 "попугаев" соответственно.



Результаты тестов процессра Apple A14 Bionic

Что известно о новом чип и iPhone 12

Процессор Apple A14 Bionic будет изготавливаться по 5-нм техпроцессу на заводах TSMC, начало массового производства чипов запланировано на апрель 2020 года.

Ожидается, что в линейку iPhone 12 войдут четыре модели: одна с диагональю 5,4 дюйма и три 6,7-дюймовых аппаратов. Точная дата презентации и стоимость будущих новинок неизвестны.



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