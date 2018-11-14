Процессоры AMD EPYC Rome станут основой нового суперкомпьютера

Компания AMD вместе с Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Центром высокопроизводительных вычислений при Университете Штутгарта намерена создать новый суперкомпьютер. Новинка получит название Hawk и будет работать на основе 10 тысяч флагманских процессоров EPYC второго поколения (Rome).

Об этом сообщает Overclockers.

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Вышеупомянутая система обойдется создателям в 38 миллионов евро. Ее пиковая производительность составит более 24 петафлопс, а среди других характеристик указываются 665 ТБ оперативной памяти и 26 петабайт дискового пространства.

Что интересно, в ходе презентации суперкомпьютера Hawk стала известна одна из ключевых характеристик 64-ядерного AMD EPYC, а именно его частота. Согласно предварительной информации, он будет работать на скорости в 2,35 ГГц. Причем здесь, вероятно, указано ее номинальное значение и частота boost-режима окажется заметно выше.

Характеристики процессора AMD EPYC Rome

Например, доступный в продаже 32-ядерный EPYC 7601 функционирует на скорости от 2,2 до 3,2 ГГц.

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