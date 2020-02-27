Программисты нашли способ защитить музыкантов от плагиата

Два музыканта и программиста Ноа Рубин и Дэмиен Рил сгенерировали огромный массив MIDI-мелодий и сделали их общественным достоянием. По заверениям разработчиков, это защитит музыкантов от потенциальных исков правообладателей.

Что известно о разработке

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Разработчики алгоритмически сгенерировали все возможные мелодии в пределах одной октавы, сообщает Motherboard.

Созданный ими алгоритм вычислил все комбинации из 8 нот и 12 тактов – по аналогии с хакерской техникой перебора паролей.

Алгоритм синтезирует 300 000 мелодий в секунду. Согласно закону, мелодия считается автоматически защищенной авторским правом, как только она представлена ​​в воспроизводимом формате – таким может быть формат MIDI.

Дэмиен Рил о своей разработке – смотрите видео

Музыкальные файлы разместили на ресурсе Internet Archive. Мелодии распространяются по лицензии Creative Commons Zero, то есть являются общественным достоянием. Исходный код генератора доступен на сайте GitHub.

Для чего это сделали

С точки зрения математики, нот всего семь и возможное число мелодий не бесконечно, считают программисты. Поэтому со временем случаев плагиата будет становиться все больше.

Также они надеются, что проект спасет музыкантов от преследования, так как в суде можно будет подтвердить факт более раннего создания мелодий.

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