Производитель автомобилей Mercedes прекращает разработку традиционных двигателей: что известно

Немецкий автоконцерн Daimler объявил о прекращении разработки новых типов традиционных силовых установок. Заметим, один из основателей компании считается создателем праобраза современных двигателей внутреннего сгорания.

Компания Daimler полностью сворачивает работу над новыми бензиновыми двигателями – их место займут электрические агрегаты.

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Что известно о решении производителя? В интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport представитель отдела разработок Daimler Маркус Шефер заявил о смене приоритетов концерна. О полном прекращении производства ДВС речь пока не идет: ожидается, что актуальные версии классических двигателей, включая новые V6 для линеек Mercedes-Benz S и E, будут еще некоторое время модернизироваться и поставляться на рынок.

Будущие разработки компании. Однако все новые разработки компании будут связаны с электрокарами, гибридами и автомобилями на водородных топливных элементах. По словам представителя Daimler, "в последующие десять лет машины изменятся сильнее, чем за прошлое столетие".

Что известно про компанию Daimler? Это одна из крупнейших по обороту компаний Германии и один из ведущих мировых автопроизводителей. Компания была основана в 1926 году, когда две самостоятельные компании Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie объединились в Daimler-Benz AG. Самый известный мировой бренд, под которым Daimler выпускает автомобили – Mercedes-Benz.

Подобные решения других производителей. Отметим, ранее о подобном шаге заявила Volkswagen: последнюю серию автомобилей с бензиновыми двигателями компания планирует запустить в производство в 2026 году.

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