Qualcomm выпустит бюджетный процессор для ноутбуков

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Qualcomm выпустит бюджетный процессор для ноутбуков
Qualcomm выпустит бюджетный процессор для ноутбуков / Фото из открытых источников

Цена современных ноутбуков с ARM-процессорами почти не отличается от решений на базе процессоров Intel. Однако компания Qualcomm решила изменить эту несправедливость и планирует представить "облегченную" версию чипа Snapdragon 8cx.

Как сообщает Gizchina, вице-президент по глобальному маркетингу Qualcomm Дон МакГуайр сообщил, что вендор планирует выпустить более доступную версию представленного ранее мобильного процессора для ноутбуков и трансформеров 2-в-1.

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Что известно о новом процессоре? По его словам, стоимость готовых решений на базе новинки составит от 300 до 800 долларов. Спецификации бюджетного чипсета менеджер не уточнил: известно лишь кодовое название продукта – Snapdragon 7cx.

Будущее хромбуков. МакГуайр также отметил, что Qualcomm намерен популяризировать хромбуки на Windows 10 и заинтересовать разработчиков за счет снижения цены на комплектующие.

Он заявил, что из-за ограниченной долю рынка Google уже сократила размер команды Chrome, занимается ARM-версии браузера, и шансы на дальнейшее развитие программы остаются неопределенными.

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Теги: Техно Qualcomm Гаджеты ноутбук Процессоры IT-бизнес
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