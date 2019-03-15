Qualcomm выпустит улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев: детали

Встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев стали очень популярными среди производителей. На смену оптическим датчикам уже приходят ультразвуковые, одним из поставщиков которых стала Qualcomm.

Как сообщает 4PDA, первое поколение сенсоров 3D Sonic дебютировало на рынке в составе флагманских Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, а вскоре компания анонсировала выпуск еще более совершенного биометрического решения.

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Харктеристики. Qualcomm сообщила, что ультразвуковой сканер отпечатков пальцев второго поколения будет отличаться от предшественника большей площадью рабочей поверхности. Его габариты составят 8x8 миллиметров, в то время как линейные размеры датчика первой ревизии – 9x4 миллиметров.



Особенности нового дактилоскопическогосканера Qualcomm

Толщина модуля останется неизменной – на уровне 200 микрон (в сравнении с 3-миллиметровыми оптическими решениями). Благодаря компактному исполнению, новинка подойдет для установки даже в самые тонкие модели гаджетов.

Особенности. Ключевая особенность ультразвуковой технологии – высокая точность срабатывания. Система распознает даже влажный или загрязненный палец владельца в большинстве случаев. Кроме того, такой детектор невозможно обмануть, приложив к нему фотографию кожного узора. По заявлению компании, новая версия 3D Sonic дополнительно получит функцию монитора сердечного ритма.



Первые новинки с новым сканером представят во второй половине 2019 года

Официальный представитель компании Гордон Томас отметил, что конструкция нового сканера будет состоять из трех элементов: ASIC (специализированной интегральной схемы), соединительного шлейфа и самого датчика. В основном слое датчика используется стеклянный слой, который одновременно служит подкладкой для микросхемы. Кроме того, в составе нового модуля не используется кремний, что делает его дешевле и проще в изготовлении.

Как работает обновленный подэкранный сканер отпечатков пальцев – смотрите видео

Дата вихода. Начало поставок новинки запланировано на вторую половину 2019 года – не исключено, что во втором поколении сенсора 3D Sonic получит свою реализацию в составе Samsung Galaxy Note 10 и OnePlus 7.

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