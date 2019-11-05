Работать меньше: чем вы готовы пожертвовать ради сокращенной рабочей недели?

Японский филиал Microsoft сократил рабочую неделю сотрудников до 4 дней. И от этого компания только выиграла – доходы выросли на 40%, при этом корпорация смогла сэкономить на расходных материалах и коммунальных услугах.

Это стало хорошей мотивацией для работников – 92,1% заявили, что им понравился такой эксперимент.

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Сократили количество рабочих часов и в немецком стартапе Rheingans Digital Enabler. Там ввели 5-часовой рабочий день. Это не пошатнуло финансовое положение компании – работники выполняли дневной объем работы за эти 5 часов.

Правда, этим работникам запретили пользоваться социальными сетями, а также рекомендовали проводить меньше времени "за разговорами возле кулера".

А вы были бы готовы отказаться от какой-то из своих офисных привычек, которые отвлекают от работы, чтобы проводить меньше времени в офисе?

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