Работать меньше: чем вы готовы пожертвовать ради сокращенной рабочей недели?

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Как сократить рабочую неделю
Как сократить рабочую неделю / unsplash.com

Японский филиал Microsoft сократил рабочую неделю сотрудников до 4 дней. И от этого компания только выиграла – доходы выросли на 40%, при этом корпорация смогла сэкономить на расходных материалах и коммунальных услугах.

Это стало хорошей мотивацией для работников – 92,1% заявили, что им понравился такой эксперимент.

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Сократили количество рабочих часов и в немецком стартапе Rheingans Digital Enabler. Там ввели 5-часовой рабочий день. Это не пошатнуло финансовое положение компании – работники выполняли дневной объем работы за эти 5 часов.

Правда, этим работникам запретили пользоваться социальными сетями, а также рекомендовали проводить меньше времени "за разговорами возле кулера".

А вы были бы готовы отказаться от какой-то из своих офисных привычек, которые отвлекают от работы, чтобы проводить меньше времени в офисе?

 

via GIPHY

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес
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