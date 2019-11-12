Распродажа в День Холостяка: Alibaba установил рекорд по продажам

11 ноября состоялась масштабная ежегодная распродажа в День Холостяка. Благодаря скидкам Alibaba (в состав которого входит площадка AliExpress) установил рекорд по продажам.

Как пишет издание TechCrunch, за 24 часа распродаж через платформу торговцы продали товаров на общую сумму в 38,4 миллиарда долларов. Таким образом сервис побил прошлогодний рекорд в размере 30,7 миллиардов долларов.

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Для сравнения, сервис Amazon за весь третий квартал 2019 года заработал 35 миллиардов долларов.

Что покупали активнее всего? Как рассказали в компании, наиболее продаваемыми продуктами были 5G-смартфоны Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro, а также товары из категории "мода".

В общем, в распродажах приняли участие более полумиллиарда человек по всему миру. В частности, активно покупали продукцию на Aliexpress и украинцы. Такая активность даже привела к сбою в работе Приватбанка – не работало мобильное приложение.

Что такое День Холостяка?Это китайский аналог Черной пятницы. Он проходит ежегодно 11 ноября (11.11). В отличие от распродаж в США или Европе, День Холостяка проходит гораздо масштабнее. В некоторых магазинах скидки могли достигать 90%.

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