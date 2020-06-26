Украинцы разработали приложение для водителей и пешеходов, которое поможет фиксировать нарушения ПДД. Оно получило название dashcamUA. Если нарушителя оштрафуют, то пользователь, который зафиксировал нарушение, получит 20% от суммы штрафа.

Как говорят разработчики, их приложение сможет обеспечить глобальный контроль за безопасностью на дорогах.

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Как работает

Пользователю (пешеходу или владельцу транспорта) нужно загрузить приложение и снять водителей-нарушителей на видео. А после этого ролик нужно прислать в полицию.

При этом автору видео обещают полную анонимность, даже правоохранители не получат имени пользователя.

"Технология очень проста – мобильный постоянно записывает короткие 30-секундные видео в циклическом режиме. После записи первых 30 секунд видео следующие 30 секунд записываются поверх предыдущих", – пояснили создатели приложения.

Если вы увидите нарушение на записи – нужно кликнуть на эти последние 30 секунд и ролик будет перенесен в постоянную память приложения dashcamUa.

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Разработчики также отметили, что манипулировать роликом не получится, потому что само приложение имеет несколько степеней защиты.

Где скачать

Сейчас приложение dashcamUA доступно только пользователям Android. Но разработчики уже работают над версией для iOS.