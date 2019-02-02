Разработали умную тележку для супермаркетов, которая может заменить продавцов и кассы

В США создавали уникальную умную тележку Caper. Ее планируют использовать при осуществлении покупок в супермаркетах.

Как пишет techcrunch, если эта смарт-тележка таки попадет в супермаркеты, то она сможет заменить и продавцов, и сами кассы.

Дело в том, что Caper оборудован рядом датчиков, которые взвешивают товары, считывают их штрих-коды, а искусственный интеллект самостоятельно определяет вид товара.

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После этого список товаров и информация о них выводятся на экран. Возле него расположен платежный терминал, поэтому покупатель может оплатить продукцию с помощью карты или мобильного.

Умный дисплей Caper

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