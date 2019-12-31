Разработаны микросхемы для сетей 6G
Разворачивание сетей 5G только что началось, но лидеры отрасли уже вкладывают деньги в разработку технологий 6G. В частности, такими исследованиями занимается японская компания NTT. Специалистами компании разработаны сверхскоростные микросхемы на основе фосфида индия (InP).
Новые горизонты сетей 6 поколения
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Опытные образцы были использованы в экспериментах по высокоскоростной беспроводной передаче в полосе 300 ГГц. Их результаты показывают, что при использовании модуляции ASK скорость составляет 20 Гбит/с, при использовании модуляции 16QAM она может достигать пиковой скорости 100 Гбит/с.
Отмечается, что применение агрегации позволит получить более высокие скорости передачи, которые в десятки раз превышают скорости в сетях 5G.
Сотовый оператор NTT Docomo начнет предоставлять услуги 5G со следующей весны, сначала охватив сетями нового поколения крупные города.
Сети связи следующего поколения в Украине
Между тем в Украине начали тестировать сети мобильной связи 5G. Произошло это с 1 декабря. Тестовые работы проводит шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.
Тестирование сети пятого поколения запланировано в таких городах:
- Киеве,
- Одессе,
- Днепре,
- Харькове,
- Черкассах,
- Львове.
Работы будут продолжаться полгода – до 31 мая 2020 года.
Что такое 5G?Это 5 поколение мобильной сети, которая придет на смену существующему стандарту 4G. Эксперты прогнозируют, что для широкого круга потребителей эта сеть станет доступной уже в 2020 году, именно тогда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат.
При этом в Ericsson ранее заявляли, что в Украине 5G полноценно заработает не раньше 2024 года.
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