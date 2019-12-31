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Разработаны микросхемы для сетей 6G

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Японская NTT готовит микросхемы для сетей 6G / Фото из открытых источников

Разворачивание сетей 5G только что началось, но лидеры отрасли уже вкладывают деньги в разработку технологий 6G. В частности, такими исследованиями занимается японская компания NTT. Специалистами компании разработаны сверхскоростные микросхемы на основе фосфида индия (InP).

Новые горизонты сетей 6 поколения

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Опытные образцы были использованы в экспериментах по высокоскоростной беспроводной передаче в полосе 300 ГГц. Их результаты показывают, что при использовании модуляции ASK скорость составляет 20 Гбит/с, при использовании модуляции 16QAM она может достигать пиковой скорости 100 Гбит/с.

Отмечается, что применение агрегации позволит получить более высокие скорости передачи, которые в десятки раз превышают скорости в сетях 5G.

Сотовый оператор NTT Docomo начнет предоставлять услуги 5G со следующей весны, сначала охватив сетями нового поколения крупные города.

Сети связи следующего поколения в Украине

Между тем в Украине начали тестировать сети мобильной связи 5G. Произошло это с 1 декабря. Тестовые работы проводит шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.

Тестирование сети пятого поколения запланировано в таких городах:

  • Киеве,
  • Одессе,
  • Днепре,
  • Харькове,
  • Черкассах,
  • Львове.

Работы будут продолжаться полгода – до 31 мая 2020 года.

Что такое 5G?Это 5 поколение мобильной сети, которая придет на смену существующему стандарту 4G. Эксперты прогнозируют, что для широкого круга потребителей эта сеть станет доступной уже в 2020 году, именно тогда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат.

При этом в Ericsson ранее заявляли, что в Украине 5G полноценно заработает не раньше 2024 года.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно IT-бизнес 5G
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