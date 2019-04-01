Разработчик из NVIDIA будет работать над видеокартами Intel

За последние годы компании Intel удалось существенно нарастить кадровый потенциал в области разработки GPU. "Синие" не только открывают новые лаборатории, но и принимают известных специалистов: к чипмейкеру перешли Раджа Кодури, Крис Хук и Даррен Макфи, которые ранее работали в AMD Radeon Technologies Group.

Как сообщает WCCFTech, к Intel присоединился один из высокопоставленных руководителей компании NVIDIA Том Петерсен, который занимал в течение последних 14 лет пост директора по техническому маркетингу.

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Карьера Тома Петерсена. До этого Петерсен успел поработать над процессорами микроархитектуры PowerPC IBM и Motorola, а также занимался разработкой встроенных CPU в компании SiByte, которая лишь через два года после основания была приобретена корпорацией Broadcom.

Следует отметить, что несмотря на связанную с маркетингом должность, Петерсен принимал участие в работе над технологией NVIDIA G-Sync, а также владеет полусотней патентов из области технологий.

Новая должность. Если говорить о новом месте работы Тома, он присоединится к отделу Game Experience Team в составе графического подразделения Intel.

Демонстрация видеокарт Intel Xe – смотрите видео

Когда Intel представит дискретные видеокарты? Напомним, что на рынок дискретных видеокарт "синий гигант" планирует выйти уже в следующем году.

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