Разработчика Battlefield V забанили в игре Call of Duty: Black Ops 4

Похоже, конкуренция главных шутеров осени – Call of Duty: Black Ops 4 и Battlefield V – выходит на новый уровень. Недавно дизайнера игры Battlefield V забанили в новой части серии Call of Duty.

Об этом сообщает 4PDA.

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Стоит отметить, что разработчик будущего боевика про Вторую мировую войну не занимался промышленным шпионажем и не пытался украсть секретные сведения о Black Ops 4. Сотрудник DICE просто наслаждался игрой: бегал по полю боя и мастерски убивал противников.

Именно это, уверен дизайнер, его и погубило: античит-система решила, что геймер очень хороший.

Флориан Ле Бьян – дизайнер геймплея Battlefield V – считает, что всему виной его виртуозные навыки игры: всего за несколько часов до бана Флориан выложил ролик, в котором без труда раздает один хэдшот за другим.

Запись игры Ле Бьяна – смотрите видео

Античит, очевидно, считал его меткость заслугой AimBot. Разработчик позвал в Twitter своих коллег из Treyarch и попросил его расбанить. В подтверждение невиновности он опубликовал еще одно видео: подборка лучших фрагов, заработанных без помощи нелегального программного обеспечения.

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Неизвестно, получил ли Флориан доступ к своей учетной записи. Раньше он был профессиональным геймером и выступал за команду Fnatic, так что его поразительная точность совсем не случайность, а результат многолетних тренировок.

В Call of Duty: Black Ops 4, напомним, остро стоит вопрос использования AimBot. Treyarch уверяет, что занимается борьбой с нарушителями, так что вполне возможно, что разработчики просто переборщили. Или кто-то воспользовался их советом и пожаловался на Ле Бьяна.

Что такое AimBot? Умение человека, играющего в шутеры, быстро и точно наводить прицел на цель. С его помощью любой противник будет повержен за считанные секунды в голову. За такое в игре легко можно получить бан.

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