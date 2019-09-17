Redmi готовит анонс загадочно смартфона

Компания Redmi неожиданно объявила о презентации нового "таинственного" флагманского устройства. Мероприятие пройдет в период с 17 по 23 сентября и будет транслироваться в прямом эфире.

Дата презентации. Сначала глава бренда Redmi Лю Вейбин объявил, что презентация состоится в период с 17 по 23 сентября. Позже он уточнил, что анонс запланирован на 19 сентября, сообщает Gizchina.

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Что известно о новинке? Судя по опубликованной фотографии, речь идет о смартфоне. Новинку покажут в прямом эфире, и пользователи сразу же смогут приобрести устройство.



Redmi 19 сентября представит новый смартфон

Учитывая отсутствие каких-либо утечек и других анонсов от Redmi, наиболее вероятно, что компания представит Redmi K20 или K20 Pro в новой окраске или конфигурации. Также не исключается выпуск обновленной модели с процессором Snapdragon 855 Plus.

Другие перезентации компании. Напомним, что кроме этой презентации, на 24 сентября запланирован анонс Mi9 Pro 5G и нового Mi Mix от Xiaomi.

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