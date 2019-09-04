Регистрация SIM-карт по паспорту: вицепремьер успокоил украинцев

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Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фото Fecebook политика

Законопроект о регистрации мобильных абонентов в Украине случайно попал на рассмотрение Верховной Рады. Этот законопроект уже отозван и будет кардинально переработан.

В этом заверил вице премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает tech.liga.net.

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Как известно, законопроект №1083 Об электронных коммуникациях предусматривал регистрацию мобильных абонентов. Он должен был обязать украинцев подписать с мобильными операторами письменные соглашения или передать им свои паспортные данные.

"Мы закон будем полностью переделывать с учетом европейской практики. Он попал туда непонятным образом. По моей инициативе его отозвали", – успокоил министр.

Он добавил, что норм относительно обязательной регистрации абонентов и блокирования "серых" телефонов по IMEI в обновленном законопроекте не будет.

Что предусматривает законопроект? Если бы документ приняли, то он бы обязывал граждан официально зарегистрировать свои SIM-карты. Таким образом должны были бы уменьшить количество украденных карточек, которые могут использовать мошенники.

Но законопроект получил и немало критики. Украинцы были обеспокоены возможными рисками нарушения прав и свобод гражданина и определенными коррупционными рисками.

Что такое IMEI?
Это серийный номер, который имеет каждый смартфон. Он должен быть указан на коробке. Его можно узнать набрав номер *#06#. Все IMEI есть в общей базе, где при необходимости их могут проверить правоохранители.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет
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