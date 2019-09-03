Регистрация SIM-карт в Украине: что об этом известно и главные риски для пользователей
Украинцев обяжут подписать с мобильными операторами письменные соглашения или передать им свои паспортные данные. Заметим, подобная практика еще с 2016 года существует в странах Европы и внедрена с целью борьбы с терроризмом.
Такие нововведения предусмотрены законопроєктом №1083, который разработал вице-премьер-министр Михаил Федоров совместно с коллегами из фракции "Слуга народа", сообщает Obozrevatel.
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Главные новшества законопроекта:
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Компаниям, которые занимаются электронной коммуникацией, позволят подавать документы онлайн, для них отменят часть лицензий (нужно будет только сообщать о своей деятельности). Для понимания: электронная коммуникация – передача информации с помощью мобильной связи, интернета.
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"Серые" телефоны могут отключить от мобильной связи.
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Все, кто пользуется мобильной связью, должны зарегистрировать свои SIM-карты.
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VPN могут запретить, но сам закон скорее создает законодательную базу для этого. Чтобы совсем запретить "анонимность", нардепам придется составить еще как минимум один законопроект (или дополнить этот).
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Операторы будут обязаны хранить информацию о том, какие услуги предоставили, пока не пройдет срок исковой давности (три года); а за рассылку спама могут отключить от связи.
Как это повлияет на пользователей?
Гражданам Украины придется официально зарегистрировать свои SIM-карты. С одной стороны, это позитивные изменения, ведь уменьшится количество похищенных карт, которые могут использовать мошенники. Однако блогеры и общественные деятели убеждены, что существуют риски нарушения прав и свобод гражданина и определенные коррупционные риски.
"Серые" смартфоны и их отключение от связи
Каждый телефон имеет свой серийный номер – IMEI. Обычно он указан на коробке от устройств, или же его можно узнать набрав номер *#06# на девайсе. Все IMEI значатся в общей базе, где их при необходимости могут проверить правоохранители.
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Какие риски в этом случае? Никаких, если вы купили устройство у официального дистрибьютора в Украине. Однако, если устройство привезли из заграницы, то вы рискуете остаться без связи, ведь новый законопроект предусматривает отключение устройств, IMEI которых не внесен в базу, от сети.
Однако здесь возникает одна существенная проблема – как это будет влиять на туристов. Будут ли отключать их от мобильной связи, так как IMEI в базу они не вводили, вопрос открытый.
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