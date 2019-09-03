Регистрация SIM-карт в Украине: что об этом известно и главные риски для пользователей

Украинцев обяжут подписать с мобильными операторами письменные соглашения или передать им свои паспортные данные. Заметим, подобная практика еще с 2016 года существует в странах Европы и внедрена с целью борьбы с терроризмом.

Такие нововведения предусмотрены законопроєктом №1083, который разработал вице-премьер-министр Михаил Федоров совместно с коллегами из фракции "Слуга народа", сообщает Obozrevatel.

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Главные новшества законопроекта:

Компаниям, которые занимаются электронной коммуникацией, позволят подавать документы онлайн, для них отменят часть лицензий (нужно будет только сообщать о своей деятельности). Для понимания: электронная коммуникация – передача информации с помощью мобильной связи, интернета. "Серые" телефоны могут отключить от мобильной связи. Все, кто пользуется мобильной связью, должны зарегистрировать свои SIM-карты. VPN могут запретить, но сам закон скорее создает законодательную базу для этого. Чтобы совсем запретить "анонимность", нардепам придется составить еще как минимум один законопроект (или дополнить этот). Операторы будут обязаны хранить информацию о том, какие услуги предоставили, пока не пройдет срок исковой давности (три года); а за рассылку спама могут отключить от связи.

Как это повлияет на пользователей?

Гражданам Украины придется официально зарегистрировать свои SIM-карты. С одной стороны, это позитивные изменения, ведь уменьшится количество похищенных карт, которые могут использовать мошенники. Однако блогеры и общественные деятели убеждены, что существуют риски нарушения прав и свобод гражданина и определенные коррупционные риски.

"Серые" смартфоны и их отключение от связи

Каждый телефон имеет свой серийный номер – IMEI. Обычно он указан на коробке от устройств, или же его можно узнать набрав номер *#06# на девайсе. Все IMEI значатся в общей базе, где их при необходимости могут проверить правоохранители.

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Какие риски в этом случае? Никаких, если вы купили устройство у официального дистрибьютора в Украине. Однако, если устройство привезли из заграницы, то вы рискуете остаться без связи, ведь новый законопроект предусматривает отключение устройств, IMEI которых не внесен в базу, от сети.

Однако здесь возникает одна существенная проблема – как это будет влиять на туристов. Будут ли отключать их от мобильной связи, так как IMEI в базу они не вводили, вопрос открытый.

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