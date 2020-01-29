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Регистрироваться на авиарейс и поезд можно будет по электронному удостоверению водителя: детали

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С помощью водительских прав можно будет зарегистрироваться на авиарейсы и поезд / vsim.ua

Правительство разрешило использовать приложение в смартфоне "ДіЯ" для удостоверения личности во время внутренних путешествий по Украине самолетом или поездом. В Кабмине уточнили, что это экспериментальный проект.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 29 января. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

К теме: Правительство запустило бета-версию приложения "ДіЯ": как он работает

Кто из вас не забывал паспорт, когда он так нужен в аэропорту или в поезде. Согласитесь, значительно труднее забыть телефон, от которого мы почти сутками не отходим,
— отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Что известно о проекте "Государство в смартфоне"?
Это проект Кабмина, предусматривающий, что все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу, будут доступны в электронном варианте. За него отвечает Министерство цифровой трансформации Украины. Инициатива финансируется иностранными фондами. Чтобы воспользоваться услугами, нужна электронная подпись.

В декабре 2019 года доступ к приложению "Дія" открыли для тестирования. На этой стадии приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. Тестовым доступом воспользовались более 32 тысяч пользователей.

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Автор: Северин Трач
Теги: Транспорт Техно Новости Техно Государство в смартфоне Интернет
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