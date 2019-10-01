Рейтинг игры FIFA 20 рекордно обвалился
Футбольный симмулятор FIFA 20 получил множество негативных отзывов от геймеров. Рейтинг игры от Electronic Arts на Metacritic среди консольных игрока составляет рекордно низкие для серии 1,2 балла, а на PC – так и вовсе позорные 0,3 балла.
Оценки геймеров и главные недостатки игры. В основном геймеры жалуются на баги, технические ошибки, микротранзакции и, конечно же, минимальные отличия новинки от предыдущей части игры, сообщает Metacritic.
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Из 432 пользовательских оценок версии для PlayStation 4 всего 30 положительных и 11 смешанных – все остальные представляют собой чистую кристаллизованную ярость среднестатистического геймера.
Трейлер игры FIFA 20 – смотрите видео
Оценки журналистов. Как известно, игровые журналисты традиционно стараются максимально сглаживать все возможные углы. При этом совокупная средняя оценка 44 рецензий составила 79 баллов, на 4 балла ниже, чем у предшественницы – FIFA 19. Впервые за добрый десяток лет игра серии получила оценку ниже 80 баллов.
Рейтинг главного конкурента FIFA, симулятора Pro Evolution Soccer, в этом году впервые за долгое время оказался выше.
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