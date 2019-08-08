Рейтинг лучших антивирусов для Windows

Обнародовали рейтинг самых надежных антивирусов для домашнего использования на Windows. Рейтинг сформировала независимая лаборатория AV-TEST.

Лаборатория провела тестирование, и на основе этого сформировали рейтинг.

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Так, лучшим антивирусом эксперты назвали встроенный в Windows продукт Microsoft Defender 4.18. Он суммарно набрал максимальные 18 баллов – высокие оценки эксперты отдали за уровень защиты, производительность и интерфейс.

Рейтинг антивирусов для Windows

Такие же высокие оценки получили антивирусы F-Secure SAFE, Kaspersky Internet Security и Symantec Norton Security.

Другие популярные продукты, такие как Avast Free Antivirus, AVG Internet Security, Bitdefender Internet Security, Trend Micro Internet Security, VIPRE Security AdvancedSecurity, набрали 17,5 баллов.

А вот худшим антивирусом эксперты назвали Webroot SecureAnywhere. Он набрал всего 11,5 баллов. Антивирус получил 2 балла за защиту, 5,5 баллов за производительность и 4 балла за интерфейс.

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