Рентгеновское зрение есть и у камера iPhone: фото

Недавно в сети появилось видео, на котором пользователи показывают, что новый смартфон OnePlus 8 Pro имеет нечто вроде рентгеновского зрения. Теперь стало известно, что такую способность получили iPhone с Face ID.

Фото, на которых iPhone "видит" сквозь предметы, пользователи публикуют в соцсетях. Такая функция есть только в новых версиях iPhone, которые имеют функцию Face ID ( модели, с "монобровью").

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iPhone с камерой TrueDepth для сканирования лица Face ID, может видеть сквозь пластик.

Разработчик программного обеспечения для устройств Apple Гильермо Рэмбо опубликовал фото, сделанные на iPhone X, на котором видно как смартфон "видит" сквозь телеприставку Apple TV.

Turns out the TrueDepth camera can also have the “X-ray” effect with some plastics. Here it is showing the insides of an Apple TV 4K. (Thanks @HarckerTech for the idea) pic.twitter.com/R8x8Bu4yPv — Guilherme Rambo (@_inside) May 14, 2020

Стоит ли волноваться

Как говорит эксперт, в теории такой режим может быть у любой камеры с мощным инфракрасным датчиком. Для этого пользователю нужно обойти программные ограничения. Поэтому пока что переживать из-за "рентгеновского" зрения на смартфонах не стоит. Как говорит разработчик, чтобы разблокировать этот режим – придется потрудиться.

Как известно, OnePlus 8 Pro может видеть не только через пластик, но и сквозь одежду, однако, это должен быть очень тонкий материал.

OnePlus 8 Pro Can See through Clothes



Image - AndroidPit pic.twitter.com/qCTmcX7OfF — TechDroider (@techdroider) May 14, 2020

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