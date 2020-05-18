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Рентгеновское зрение есть и у камера iPhone: фото

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Рентгеновское зрение есть и у камера iPhone
Рентгеновское зрение есть и у камера iPhone / Соцсети

Недавно в сети появилось видео, на котором пользователи показывают, что новый смартфон OnePlus 8 Pro имеет нечто вроде рентгеновского зрения. Теперь стало известно, что такую способность получили iPhone с Face ID.

Фото, на которых iPhone "видит" сквозь предметы, пользователи публикуют в соцсетях. Такая функция есть только в новых версиях iPhone, которые имеют функцию Face ID ( модели, с "монобровью").

К теме Камера OnePlus 8 Pro может видеть сквозь предметы: видео

iPhone с камерой TrueDepth для сканирования лица Face ID, может видеть сквозь пластик.

Разработчик программного обеспечения для устройств Apple Гильермо Рэмбо опубликовал фото, сделанные на iPhone X, на котором видно как смартфон "видит" сквозь телеприставку Apple TV.

Стоит ли волноваться

Как говорит эксперт, в теории такой режим может быть у любой камеры с мощным инфракрасным датчиком. Для этого пользователю нужно обойти программные ограничения. Поэтому пока что переживать из-за "рентгеновского" зрения на смартфонах не стоит. Как говорит разработчик, чтобы разблокировать этот режим – придется потрудиться.

Как известно, OnePlus 8 Pro может видеть не только через пластик, но и сквозь одежду, однако, это должен быть очень тонкий материал.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Apple iPhone Новости Техно Смартфоны
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