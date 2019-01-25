Resident Evil 2: ремейк культовой игры официально доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC

В пятницу, 25 января, в свет вышла увлекательная игра Resident Evil 2 в жанре survival horror. Хоррор стал ремейком культовой игры 1998 года с таким же названием. Игра вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Сюжет Resident Evil 2

Действие игры разворачивается через два месяца после событий первой части хоррора – Resident Evil. Местом действия выступает американский городок Раккун-сити, жители которого превратились в зомби под воздействием биологического оружия под названием T-вирус, созданного фармацевтической компанией Umbrella.

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Два протагониста, Леон Скотт Кеннеди и Клэр Редфилд, пытаются покинуть город. По пути они встречают других выживших и сталкиваются с создателем G-вируса (более мощной разновидности Т-вируса) Уильямом Биркином, который превратился в мутанта.

История разработки ремейка Resident Evil 2

На ранних этапах в Capcom обсуждались множество вариантов. Создатели пытались установить вид от первого лица и фиксированную камеру в духе «старой школы», но в конечном итоге решили, что управление от третьего лица работает лучше. И хотя не все фанаты восприняли данное введение, после выставки E3 2018, реакция в целом была положительной.



Скриншот из игры Resident Evil 2

Продюсер Цуеси Канда заявил, что игра не будет поддерживать режим VR, поскольку это разрушит атмосферу ужаса.

Resident Evil 2 не является точным воспроизведением оригинала с современной графикой. Это новая часть, созданная на основе старой,

– отметил бренд-менеджер Capcom Майк Лунн.

Фрагменты демоверсии Resident Evil 2 представили на мероприятии Tokyo Game Show 2018. Прослеживалось стремление к фотореалистичности.

Если вы хотите показать кровавое насилие, можно просто вставить жестокую сцену. Мы делаем иначе: наша цель – показать насилие во времени, подчеркнуть, что когда-то в этом месте не происходило ничего страшного,

– заявил разработчик Эсиаки Хирабаяси.



Скриншот из игры Resident Evil 2

Минимальные системные требования Resident Evil 2 Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 бит)

Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 бит) Процессор Intel Core i5-4460 (2.70 ГГц) / AMD FX 6300

Intel Core i5-4460 (2.70 ГГц) / AMD FX 6300 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 ГБ VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 ГБ VRAM) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX11 Рекомендуемые системные требования Resident Evil 2 Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 бит)

Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 бит) Процессор Intel Core i7-3770 / AMD FX 9590

Intel Core i7-3770 / AMD FX 9590 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3 ГБ VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3 ГБ VRAM) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX11 Отзывы критиков

На сайте Metacritic средний балл проекта на основании 63 рецензий составляет 91 из 100 возможных. Среди всех частей серии выше была оценена только Resident Evil 4. Критики сошлись на мнении, что это замечательное переиздание второй части RE с новой графикой и геймплейными элементами, где патронов всегда ровно столько, сколько нужно, чтобы едва дотянуть до очередной стычки с зомби.

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Пользователи Steam также восторженно отзываются о ремейке Resident Evil 2 (97% отзывов из почти 2 тысяч оказались положительными). Как правило, игру критикуют за те или иные геймплейные механики, которые перекочевали из оригинала.

Трейлер игры Resident Evil 2 – смотрите видео

В официальном Twitter-аккаунте серии Resident Evil появилось сообщение об успехах пробной версии ремейка Resident Evil 2. С момента выхода 11 января в 1-Shot Demo сыграло три миллиона людей. Этот результат наводит на мысль о большом успехе проекта после релиза.

The Resident Evil 2 “1-Shot” Demo has been downloaded over 3 million times!



Grab this 30-minute slice of survival horror before it’s gone on Jan 31, and prepare for your trip to Raccoon City.



Resident Evil 2 launches on PS4, XB1, and Steam this week on Jan 25! pic.twitter.com/1piqEspMXb — Resident Evil (@RE_Games) 21 січня 2019 р.

При этом на официальном сайте игры глобальная статистика демонстрирует другие цифры – всего загрузок пробной версии чуть меньше 2,5 миллионов. По регионам лидирует Япония, затем Северная и Южная Америки. Пройти до конца пробный вариант смогли 26% от общего числа пользователей.



Resident Evil 2 установила рекорд в Steam

Resident Evil 2 представили менее суток назад, однако проект уже поставил первый рекорд в Steam по количеству одновременных игроков.

Сейчас пиковое значение составляет 55 164 человека. Это втрое больше, чем было у предыдущего рекордсмена серии в сервисе – Resident Evil 7. Обычно при подобных показателях можно предварительно судить о первых успехах или неудачах новинки.

Кинематографический трейлер игры Resident Evil 2 – смотрите видео

Как правило, количество одновременных игроков растет на выходных, поэтому в ближайшие несколько дней ремейк еще может побить собственное достижение.

Цена Resident Evil 2

Игра уже доступна в Steam и купить ее можно за 1 499 гривен за стандартное издание и 1 699 гривен за Delux. Для поклонников Xbox One игра Resident Evil 2 будет доступна за 59,99 долларов (около 1 699 гривен) и 69,99 долларов (около 1 999 гривен) за стандартное и Delux-издания соответственно. Поклонники PlayStation 4 новый хоррор смогут купить за 1 799 гривен и 1 999 гривен стандартное и Delux-издания соответственно.

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