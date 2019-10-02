Революционный смартфон Mi Mix Alpha: как снимает его 108-мегапиксельная камера

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Как снимает смартфон Mi Mix Alpha
Как снимает смартфон Mi Mix Alpha / ixbt.com

Недавно компания Xiaomi анонсировала уникальный смартфон Mi Mix Alpha. Он получил революционный дизайн, в котором экран абсолютно без рамок и обтекает смартфон со всех сторон.

Еще одна фишка новинки – мощная камера с разрешением 108 Мп. Поэтому компания Xiaomi показала несколько фото, сделанных на этот модуль. Фото опубликовали в китайской социальной сети Weibo.

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Як знімає Mi Mix Alpha
Как снимает Mi Mix Alpha

Снимки сделал глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь вместе с CEO Redmi Лю Вейбингом и финансовым директором Xiaomi Чжоу Гуанпином. Они снимали парад в честь празднования Национального Дня Китая.

Як знімає Mi Mix Alpha
Фото сделал CEO компании Лэй Цзюнь

Как можно видеть по водяному знаку, две фотографии сделаны на 108-мегапиксельный модуль камеры, а остальные – на телевик с 8-кратным зумом.

Як знімає Mi Mix Alpha
Цена смарфтона тоже впечатляет

Чем еще интересен Mi Mix Alpha? Основной модуль в этом смартфоне – это Samsung ISOCELL Bright HMX. Он использует 1/1.33 дюймовый сенсор. Фото, сделанные на смартфон, могут достигать разрешения 12032×9024p и весить около 40 МБ. Основной модуль дополняет широкоугольный объектив на 20 Мп и телеобъектив на 12 Мп.

При этом стоит новинка недешево. Xiaomi Mi Mix Alpha оценен в 19 тысяч юаней (это 2 830 долларов или около 69 000 гривен). Дата начала продаж новинки будет объявлена позже.

Як знімає Mi Mix Alpha
Фото сделано на модуль с 8-кратным зумом

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
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