Робомобилям Cruise разрешили ездить по улицам Калифорнии без водителя

Компания Cruise присоединится к Waymo и также начнет развозить пассажиров в машинах без водителя. Калифорнийский регулятор выдал дочернему предприятию General Motors разрешение на проведение пилотных испытаний на дорогах штата.

Если они пройдут успешно, компания готова уже через несколько месяцев вывести на дороги сразу 2,5 тысячи своих робомобилей, сообщает Venture Beat.

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Как будут проходить испытания

Мероприятие будет проведено в рамках программы Службы автономного пассажирского транспорта (CPUC), которая действует в штате. В ее рамках Cruise предоставит CPUC данные о протоколах безопасности и отчеты обо всех инцидентах, а также количество пройденных пассажиро-миль.

Испытания будут закрытыми, то есть стать пассажиром Cruise смогут лишь партнеры компании, журналисты и другие специально отобранные люди.

Во время тестового движения транспорта, в кабине также будет находиться техник, который сможет взять на себя управление робомобилем в экстренных случаях.

Кто еще проводит такие тесты

Кроме Cruise, среди компаний, которым разрешено участвовать в пилотных испытаниях беспилотных робомобилей – Zoox, Alphabet's Waymo, Pony.ai, Aurora и AutoX. Им разрешено тестировать робомобили без водителя за рулем, в отличие от 66 компаний, зарегистрированных в Департаменте транспорта Калифорнии, которые получили право на проведение испытаний беспилотников, но только если на водительском месте есть оператор. То есть, всего в Калифорнии свои беспилотники сейчас тестируют 72 компании.

Беспилотное такси

Cruise собиралась запустить службу беспилотного такси еще в прошлом году, но была вынуждена отложить начало из-за необходимости доработать меры безопасности и приложение. Пока неясно, когда именно следует ожидать официального начала работы роботакси, но Cruise надеется, что через несколько месяцев в ее распоряжении будет 2 500 беспилотных автомобилей.

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