Робот-пылесос научился создавать карты для игры Doom

Разработчик из США написал программу, которая собирает карту помещения и превращает ее в карту игры Doom, которую выпустили в 1993 году. К слову, программа написана для робота-пылесоса.

Описание проекта доступно на личном сайте программиста.

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Разработчик Дело Уайтхаус использовал способность робота-пылесоса iRobot Roomba 980 создавать карту местности для воспроизведения карт для игры Doom. За основу программист взял свою прежнюю разработку Noesis, предназначенную для извлечения 3D-моделей из игр и их конвертации в различные форматы. Кроме того, автор воспользовался штатной функцией пылесоса, которая позволяет владельцу отслеживать, где гаджет уже убирал.



Пример работы программы Noesis

Программа самостоятельно находит умный пылесос в локальной сети и начинает собирать карту его перемещений. После этого карту можно загрузить в написанную Уйатхаусом программу, а несколько карт можно объединить в одну. Затем пользователь может либо сразу создать .WAD-файлы для игры, которая содержит игровую карту, основанную на карте реального помещения, или вручную поменять некоторые параметры.



Программа Noesis превращает карту комнаты в карту в игре Doom

Что такое Doom? Это не просто известная игра, но и одна из самых популярных программ для портирования, причем на разные и неожиданные устройства. Например, Doom запускали на банкомате, спортивном автомобиле, принтере, клавише клавиатуры и даже внутри Doom.

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