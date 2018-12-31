Robugtix представила складного шестиногого робота Z6

Компания Robugtix представила шестиногого робота Z6, который умеет складываться. К слову, робот может уменьшить свой объем в несколько раз для удобства транспортировки, а также он оборудован камерой, которая передает видео в режиме реального времени на камеру оператора.

Об этом сообщает New Atlas.

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Инженеры из китайской компании Robugtix создали робота, который может уменьшать свой размер в несколько раз и становиться достаточно малым, чтобы поместиться даже в обычный рюкзак. Робот имеет шесть ног, что состоят из трех сегментов с моторами. Каждая нога имеет три степени свободы: она может изгибаться в двух местах, а также поворачиваться горизонтально по основанию. При этом все ноги закреплены таким образом, что при складывании они не мешают друг другу. Благодаря этому робот, который в разложенном состоянии имеет размер 52×49×17 сантиметров, складывается в ровную конструкцию с размерами 20×23×13,7 сантиметра.

Кроме того, робот оснащен камерой в центре корпуса, которая в реальном времени транслирует видео на пульт оператора. Для управления роботом используется пульт с джойстиком и монитором для видео.

Разработчики утверждают, что кроме передачи видео робот также может переносить небольшие грузы, однако на его фотографиях не видно крепления для этого. Кроме того, создатели не показали такую возможность на демонстрационном видео.

Презентация Robugtix Z6 – смотрите видео

Компания показала несколько примеров использования робота. На демонстрационном ролике можно видеть, как он способен не только ходить по ровной поверхности (скорость перемещения в таком режиме составляет 30 сантиметров в секунду), но и подниматься по лестнице, переворачиваясь. Компания не уточняет, когда робот поступит в продажу и какой будет его цена.

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