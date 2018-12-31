Robugtix представила складного шестиногого робота Z6

15 Читати новину українською
Robugtix Z6
Robugtix Z6 / Robugtix

Компания Robugtix представила шестиногого робота Z6, который умеет складываться. К слову, робот может уменьшить свой объем в несколько раз для удобства транспортировки, а также он оборудован камерой, которая передает видео в режиме реального времени на камеру оператора.

Об этом сообщает New Atlas.

Читайте также: Искусственный интеллект создал интерактивную карту солнечных панелей

Инженеры из китайской компании Robugtix создали робота, который может уменьшать свой размер в несколько раз и становиться достаточно малым, чтобы поместиться даже в обычный рюкзак. Робот имеет шесть ног, что состоят из трех сегментов с моторами. Каждая нога имеет три степени свободы: она может изгибаться в двух местах, а также поворачиваться горизонтально по основанию. При этом все ноги закреплены таким образом, что при складывании они не мешают друг другу. Благодаря этому робот, который в разложенном состоянии имеет размер 52×49×17 сантиметров, складывается в ровную конструкцию с размерами 20×23×13,7 сантиметра.

Кроме того, робот оснащен камерой в центре корпуса, которая в реальном времени транслирует видео на пульт оператора. Для управления роботом используется пульт с джойстиком и монитором для видео.

Разработчики утверждают, что кроме передачи видео робот также может переносить небольшие грузы, однако на его фотографиях не видно крепления для этого. Кроме того, создатели не показали такую возможность на демонстрационном видео.

Презентация Robugtix Z6 – смотрите видео

Компания показала несколько примеров использования робота. На демонстрационном ролике можно видеть, как он способен не только ходить по ровной поверхности (скорость перемещения в таком режиме составляет 30 сантиметров в секунду), но и подниматься по лестнице, переворачиваясь. Компания не уточняет, когда робот поступит в продажу и какой будет его цена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника Китай
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1 января 13:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1288
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
31 декабря 2018 08:07 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
1723
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
30 декабря 2018 16:02 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 849
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
30 декабря 2018 12:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 400
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
29 декабря 2018 20:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Ірина Полицька 2554
Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
27 декабря 2018 17:14 Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
711
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук