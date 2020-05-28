Российские СМИ "нашли" в украинской игре Strategic Mind: Blitzkrieg пропаганду нацизма

СМИ России набросились на пошаговую стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg от киевской студии Starni Games, вышедшей в Steam 22 мая. Пропаганду нацизма увидели в одной из заставок после окончания игровой миссий, в которой Гитлер, в окружении высших офицеров Рейха, принимает парад Победы на главной площади Москвы.

К скандалу присоединились федеральные органы. Сенатор Совета Федерации России Франц Клинцевич грозит авторам игры уголовным преследованием, рассказывает itc.ua.

Интересно Киберспортсмен сыграл на гигантской клавиатуре – смешное видео

Что известно об игре Strategic Mind: Blitzkrieg?Это третья пошаговая стратегия студии Starni Games на тему Второй мировой войны. Она посвящена немецкой военной кампании 1939-45 годов. Как и многие подобные игры, стратегия содержит альтернативные миссии, в которых игроку предлагается переломить ход знаменитых битв прошлого, выступая на стороне проигравших.

В чем "проблема"

В одной из миссий Strategic Mind: Blitzkrieg – битва за Москву, игрок может взять на себя командование немецкими войсками. Миссией игрока является захват столицы СССР. Видеоролик, о котором идет речь, появляется после победы в этой миссии.

Видео, которое так не понравилось россиянам:

Как отреагировали российские СМИ

Как всегда – крайне неадекватно. Они обвинили украинских разработчиков в пропаганде нацизма. Практически половина часовой программы "60 минут по горячим следам" за 26 мая 2020 года на телеканале "Россия 24" посвящена нападкам на игру. Здесь уже россияне совсем потеряли рассудительность и вспомнили Степана Бандеру, Симона Петлюру, воинов УПА и членов ОУН.

Авторам игры угрожают уголовным преследованием, аккаунт студии на YouTube был заблокирован из-за многочисленных жалоб, а Facebook удалил часть роликов игры.

Как отреагировали создатели игры

Ситуацию прокомментировал глава студии Starni Games Игорь Тимошенко

"Мы ни в коем случае не пытаемся пропагандировать или прославлять нацистскую идеологию и безоговорочно осуждаем военные преступления, совершенные Третьим Рейхом. В игре есть элементы альтернативной истории: в случае проигрыша игрока показывается видеоролик, в котором советские танки берут Рейхстаг, в случае же его победы в одной из миссий немецкие войска захватывают Москву. Победив в битве за Москву вы действительно можете увидеть эпизод с альтернативной историей – парад немецких войск на Красной площади.

В нашей игре около 90 минут видеороликов, и посмотрев их все вы убедитесь, что Гитлер и Геринг показаны в них, как отрицательные персонажи, которые отдают преступные приказы. Другим действующим лицам приходится выбирать между присягой и совестью, выполняя приказы фюрера. Более того, в определенный момент игры Гитлера убивают участники Сопротивления. К тому же, игра полностью искореняет нацизм – все символы и изображения, запрещенные законодательством (вроде "свастики"), были заменены на не нацистские символы.

Не пропустите Minecraft Dungeons: Microsoft анонсировала новую часть популярной франшизы

Реакция игрового сообщества

Сейчас оценка игроков Steam в Strategic Mind: Blitzkrieg составляет довольно высокие 84/100 баллов. Игра появилась в продаже 5 дней назад, ее стоимость для Украины – 499 грн. За 96 часов с момента релиза разработчики успели выпустить три патча, которые исправляют некоторые ошибки.