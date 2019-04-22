Русские поговорки с Илоном Маском: инженер снова удивил сеть

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск снова поразил пользователей сети своими знаниями русского языка. Похоже, предприниматель начал активно изучать поговорки и именно ими отвечал на комментарии в Twitter.

Пользователь под ником Daniel S. рассказал, что посмотрел фильм "Веном", и отметил в посте Маска с вопросом, не является ли конечной целью SpaceX появление под боком у землян опасного инопланетного соседа.

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Как всегда неожиданно Маск решил ответить.

где инопланетяне? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

Другой пользователь продолжил разговор и в шутку рассказал, что инопланетяне на Марсе живут под землей.

Глава SpaceX отреагировал поговоркой "Вот где собака зарыта". Не совсем ясно, уловил и лон смысл оригинального сообщения, но выглядело так, будто он иронизирует.

Вот где собака зарыта — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

Еще один пользователь написал твит с намеком на шоу PewDiePie, в котором как-то снимался Маск: "You slav you lose" ( "стал славянином – проиграл"). Предприниматель не растерялся и ответил: "Говорят, что кур доят".

Говорят, что кур доят — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

Чуть позже Маск ответил на твит пользователя, который сказал, что ему пришлось выучить язык, чтобы отвечать российским пользователям.

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