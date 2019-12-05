Rozetka увеличила количество своих почтоматов: перечень адресов
Украинский интернет-гигант Rozetka расширила количество своих фирменных почтоматов до 30 объектов. Они размещены только в Киеве. Интересно, что на некоторых станциях метро установлено сразу несколько почтоматов.
Как пишет издание AIN.UA, скопление почтоматов Rozetka можно увидеть на станциях метро Дворец Спорта, Печерская, Академгородок, Дружбы Народов и Левобережная.
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Адреса почтоматов Rozetka:
- Станция метро Золотые Ворота – в зале с кассами;
- Станция метро Театральная – в переходе, перед входом в метро;
- Станция метро Крещатик – выход к улице Крещатик, в зале с кассами, перед турникетами слева;
- Станция метро Контрактовая площадь – выход в сторону Министерства финансов, за турникетами дело;
- Станция метро Площадь Льва Толстого – в переходе направо;
- Станция метро Дворец Спорта – в зале с кассами, перед турникетом налево, а также перед турникетом справа;
- Станция метро Олимпийская – в зале с кассами, перед турникетами справа;
- Станция метро Кловская – в зале с кассами, за турникетом;
- Станция метро Печерская – в кассовом зале перед турникетом справа, а также за турникетом справа;
- Станция метро Дворец Украина – в переходе напротив выхода из метро;
- Станция метро Политехнический институт – в зале с кассами на выходе, справа;
- Станция метро Нивки – выход к улице Невская, в зале с кассами, справа;
- Станция метро Академгородок – выход в супермаркет Новус, в переходе слева, а также выход к улице Академика Булаховского, в переходе слева;
- Станция метро Левобережная – выход к улице Евгения Сверстюка, в зале с кассами, слева, а также выход к улице Раисы Окипной, в зале с кассами, справа;
- Станция метро Дарница – в зале с кассами, вход с улицы Попудренко, Строителей, за турникетом;
- Станция метро Лесная – в переходе направо;
- Станция метро Дружбы Народов – в кассовом зале перед турникетом справа, а также за турникетом справа;
- Станция метро Выдубичи – в зале с кассами, выход из метро на автостанцию;
- Станция метро Славутич – в кассовом зале;
- Станция метро Осокорки – за турникетами, справа;
- Станция метро Харьковская – в зале с кассами, со стороны выходов 1, 2 и 3;
- Станция метро Бориспольская – выход к Харьковскому шоссе, в переходе;
- Станция метро Красный Хутор – в зале с кассами, выход в сторону ул. Бориспольская;
- Станция метро Красный Хутор ВДНХ – в переходе метро, выход на ул. Васильковская;
- БЦ "Гелиос", ул. Василенко, 7.
Что известно о правилах самовывоза Rozetka
Как известно, осенью Rozetka несколько раз меняла правила самовывоза товаров. Это касалось цены услуги.
В октябре интернет-магазин начал взимать плату в 10 гривен за самовывоз товара со своих офлайн-магазинов. Это касалось заказов до 300 гривен.
В конце ноября правила изменились – сумма выросла до 495 гривен. Как пояснили в компании, они планируют полностью перевести небольшие заказы на почтоматы и мобильные точки выдачи.
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