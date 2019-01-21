Руководство LG резко отреагировало на рендеры смартфона LG ThinQ G8

10 Читати новину українською
LG G8 ThinQ будет выглядеть как прошлогодний флагман компании
LG G8 ThinQ будет выглядеть как прошлогодний флагман компании / Фото из соцсетей

Недавно известный инсайдер OnLeaks (Стив Хеммерстоффер) опубликовал рендеры еще не анонсированного флагманского смартфона LG G8 ThinQ, который огорчил фанатов бренда. В свою очередь компания LG решила прокомментировать утечку.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность

"Успокойтесь. Это всего лишь спекуляции ", – написал глава отдела корпоративных связей LG Кен Хонг относительно рендеров от OnLeaks.

Как будет выглядеть смартфон LG G8 ThinQ – смотрите видео

Одним сообщением представитель LG ограничиваться не стал, решив пообщаться с пользователями и рассказал немало интересного. В частности, он опроверг новость о том, что компания не будет выпускать складное устройство и снова сделает модульный смартфон, которым в свое время был LG G5.

Все дизайны телефонов "реальны" в определенный момент времени, а точнее в сознании дизайнера. Это не значит, что все они достойны Twitter,
– заявил сотрудник LG.

Самое интересное, что Кен Хонг даже вступил в спор непосредственно с инсайдером Стивом Хеммерстоффером. Последний предложил сотруднику LG подтвердить, что изображенное на рендере устройство никогда не существовало и/или никогда не увидит мир как коммерческий продукт. В ответ представитель южнокорейской компании лишь еще раз написал, что сделанное инсайдером заявление об утечке неверно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 179
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 621
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 559
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
18 января 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 1646
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
458
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
5374
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук