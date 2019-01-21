Руководство LG резко отреагировало на рендеры смартфона LG ThinQ G8

Недавно известный инсайдер OnLeaks (Стив Хеммерстоффер) опубликовал рендеры еще не анонсированного флагманского смартфона LG G8 ThinQ, который огорчил фанатов бренда. В свою очередь компания LG решила прокомментировать утечку.

Об этом сообщает Gizchina.

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"Успокойтесь. Это всего лишь спекуляции ", – написал глава отдела корпоративных связей LG Кен Хонг относительно рендеров от OnLeaks.

Как будет выглядеть смартфон LG G8 ThinQ – смотрите видео

Одним сообщением представитель LG ограничиваться не стал, решив пообщаться с пользователями и рассказал немало интересного. В частности, он опроверг новость о том, что компания не будет выпускать складное устройство и снова сделает модульный смартфон, которым в свое время был LG G5.

Все дизайны телефонов "реальны" в определенный момент времени, а точнее в сознании дизайнера. Это не значит, что все они достойны Twitter,

– заявил сотрудник LG.

Самое интересное, что Кен Хонг даже вступил в спор непосредственно с инсайдером Стивом Хеммерстоффером. Последний предложил сотруднику LG подтвердить, что изображенное на рендере устройство никогда не существовало и/или никогда не увидит мир как коммерческий продукт. В ответ представитель южнокорейской компании лишь еще раз написал, что сделанное инсайдером заявление об утечке неверно.

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