С электрошокером и улыбкой на экране: когда робот-полицейский выйдет на улицы Украины
Украина не отстает и подстраивается под новые правила мира, которые диктует пандемия COVID-19. Запорожская компания уже разработала робота-полицейского, основная задача которого – патрулировать улицы и уменьшать уровень социального контакта.
Управлять таким "робокопом" можно дистанционно. Как изготавливали искусственного "полицейского" и когда он появится на дорогах Украины – в эфире 24 канала в программе "Утреннее шоу" рассказал генеральный директор ООО "ИНФОКОМ ЛТД" Эдуард Троценко.
Детали Украинцы разработали робота-полицейского: что он умеет
С какими трудностями вы столкнулись во время создания робота-полицейского?
Трудности всегда были при создании особо новых приборов. Здесь, как ни странно, это был выбор определенного дизайна для этого робота. И мы не случайно его назвали "Кобра", потому что он очень похож на это животное.
Робота-полицейского назвали "Кобра" / Скриншоты
В каких случаях можно применять такого "копа"?
Прежде всего, этот робот служит для разрыва цепи общения между полицейским и гражданином, особенно в период пандемии. Также преимущественно служит для патрулирования улиц. Обычно, работа воспринимают как игрушку, но сейчас время диктует другие условия. Поэтому назначение этого робота – это помощь и дополнительный сервис для наших полицейских.
Что робот сам умеет уделать? Возможно ли, чтобы этот или другой робот в будущем просто заменил полицейского?
Прежде всего, мы уже давно работаем с серией беспилотных технологий – примерно 5 лет. Поэтому эти знания и опыт интегрируем в нашего робота.
Он будет оборудован и наделен:
- монитором, через который полицейский дистанционно может общаться с гражданами,
- громкой связью,
- микрофоном,
- лидаром,
- радаром,
- автономным тепловизором,
- камерами видеонаблюдения,
- обзорными камерами на 360 градусов,
- датчиками геолокации и инерциальными датчиками.
Мы, украинская компания, одна из немногих, кто беспилотные системы управления интегрирует в облачные технологии. Поэтому диспетчер может управлять как локально, так и дистанционно через так называемые облачные технологии.
Такой полицейский особенно актуален во время пандемии / ldc.org.ua
Есть ли возможность в будущем создать робота, больше похожего на человека?
Для этого должно пройти определенное количество времени. Люди должны начать привыкать к таким новым железным "полицейским".
В каком состоянии сейчас эта разработка? Когда украинцы смогут увидеть на улицах такого "патрульного"? Его не будут бояться?
Мы специально на нем сделали улыбку. Он должен всегда улыбаться, чтобы его не воспринимали как какое-то чудовище. Работать над устройством начали примерно полтора месяца назад, когда началась пандемия. Мы подумали, что как раз в этот период будет необходим такой робот. Сейчас мы на стадии тестирования – фактически, на финише. Все наши технологии – связанные с машинным зрением, с нейронными сетями, автономным движением – мы как раз интегрируем в робота-полицейского.
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Мы сейчас ведем переговоры с Министерством внутренних дел о том, чтобы можно было робота показать и наглядно продемонстрировать все его функции.
Потому что кроме функций, связанных с движением, робот также будет наделен оборудованием для обеспечения правопорядка:
- он может быть оборудован сеткометанием,
- дистанционным электрошокером,
- слезоточивым газом.
Это – чтобы он сам себя мог защитить. Потому что могут быть случаи вандализма.
Сможет ли робот в будущем распознавать эмоции?
С помощью применения нейронных сетей и машинного зрения мы работаем над распознаванием глаз человека, его мимики. Это наша новая разработка для наблюдения за водителем, чтобы он не уснул во время движения. Поэтому распознавание всего, связанного с мимикой – не за горами.
Смотрите видео "Утреннего шоу" на 24 канале: интервью с директором компании, которая создает робота-полицейского
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