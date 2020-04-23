С электрошокером и улыбкой на экране: когда робот-полицейский выйдет на улицы Украины

Украина не отстает и подстраивается под новые правила мира, которые диктует пандемия COVID-19. Запорожская компания уже разработала робота-полицейского, основная задача которого – патрулировать улицы и уменьшать уровень социального контакта.

Управлять таким "робокопом" можно дистанционно. Как изготавливали искусственного "полицейского" и когда он появится на дорогах Украины – в эфире 24 канала в программе "Утреннее шоу" рассказал генеральный директор ООО "ИНФОКОМ ЛТД" Эдуард Троценко.

Детали Украинцы разработали робота-полицейского: что он умеет

С какими трудностями вы столкнулись во время создания робота-полицейского?

Трудности всегда были при создании особо новых приборов. Здесь, как ни странно, это был выбор определенного дизайна для этого робота. И мы не случайно его назвали "Кобра", потому что он очень похож на это животное.

Робота-полицейского назвали "Кобра" / Скриншоты

В каких случаях можно применять такого "копа"?

Прежде всего, этот робот служит для разрыва цепи общения между полицейским и гражданином, особенно в период пандемии. Также преимущественно служит для патрулирования улиц. Обычно, работа воспринимают как игрушку, но сейчас время диктует другие условия. Поэтому назначение этого робота – это помощь и дополнительный сервис для наших полицейских.

Что робот сам умеет уделать? Возможно ли, чтобы этот или другой робот в будущем просто заменил полицейского?

Прежде всего, мы уже давно работаем с серией беспилотных технологий – примерно 5 лет. Поэтому эти знания и опыт интегрируем в нашего робота.

Он будет оборудован и наделен:

монитором, через который полицейский дистанционно может общаться с гражданами,

громкой связью,

микрофоном,

лидаром,

радаром,

автономным тепловизором,

камерами видеонаблюдения,

обзорными камерами на 360 градусов,

датчиками геолокации и инерциальными датчиками.

Мы, украинская компания, одна из немногих, кто беспилотные системы управления интегрирует в облачные технологии. Поэтому диспетчер может управлять как локально, так и дистанционно через так называемые облачные технологии.

Такой полицейский особенно актуален во время пандемии / ldc.org.ua