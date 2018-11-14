Samsung Galaxy A9 2018 с рекордным количеством камер выходит на украинский рынок: цена

Новый смартфон Samsung Galaxy A9 2018, получил рекордное на рынке количество модулей основной камеры, поступит в продажу в Украине 23 ноября.

Об этом пишет tehnot.com.

Galaxy A9 в Украине можно будет приобрести в черном, синем и розовом цветах. Рекомендованная стоимость смартфона – 14 999 гривен.

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Главное преимущество новинки, конечно, его камера. 4 модуля, получившего Galaxy A9 (2018), обеспечивают качественную съемку в различных ситуациях. Так, основная камера на 24 Мп отвечает за обычные кадры днем и в условиях низкой освещенности. Объектив с двукратным оптическим зумом подходит для съемки с большого расстояния. Камера со сверхшироким углом для захвата в кадр крупных объектов и пейзажей. А портретная камера с возможностью ручной настройки размытия фона (функция "Живой фокус") для снимков с эффектом боке.

Samsung Galaxy A9 2018 поступит в продажу 23 ноября

Кстати, телефон оснащен модулем NFC и поддерживает платежную систему Samsung Pay (к сожалению, система не доступна в Украине), что обеспечивает бесконтактный расчет с помощью смартфона.

Samsung Galaxy A9 2018: видеообзор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A9 2018 Дисплей Тип: Super AMOLED

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: Full HD+

Тип: Super AMOLED Диагональ: 6,3 дюйма Разрешение: Full HD+ Процессор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Відеопроцесор Adreno 512

Adreno 512 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Аккумулятор 3 800 мАг

3 800 мАг Операционная системаAndroid 8.0 Oreo

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