Samsung Galaxy A9 2018 с рекордным количеством камер выходит на украинский рынок: цена
Новый смартфон Samsung Galaxy A9 2018, получил рекордное на рынке количество модулей основной камеры, поступит в продажу в Украине 23 ноября.
Об этом пишет tehnot.com.
Galaxy A9 в Украине можно будет приобрести в черном, синем и розовом цветах. Рекомендованная стоимость смартфона – 14 999 гривен.
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Главное преимущество новинки, конечно, его камера. 4 модуля, получившего Galaxy A9 (2018), обеспечивают качественную съемку в различных ситуациях. Так, основная камера на 24 Мп отвечает за обычные кадры днем и в условиях низкой освещенности. Объектив с двукратным оптическим зумом подходит для съемки с большого расстояния. Камера со сверхшироким углом для захвата в кадр крупных объектов и пейзажей. А портретная камера с возможностью ручной настройки размытия фона (функция "Живой фокус") для снимков с эффектом боке.
Samsung Galaxy A9 2018 поступит в продажу 23 ноября
Кстати, телефон оснащен модулем NFC и поддерживает платежную систему Samsung Pay (к сожалению, система не доступна в Украине), что обеспечивает бесконтактный расчет с помощью смартфона.
Samsung Galaxy A9 2018: видеообзор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A9 2018
- ДисплейТип: Super AMOLED
Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: Full HD+
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 660
- ВідеопроцесорAdreno 512
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Аккумулятор3 800 мАг
- Операционная системаAndroid 8.0 Oreo
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