Смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 подешевели: новые цены

Компания Samsung официально представила новое поколение флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20. Во время этого события производитель также заявил о снижении цен на прошлогоднюю линейку смартфонов – Samsung Galaxy S10.

Новые цены на Samsung Galaxy S10

Как было объявлено во время презентации, подешевели все три модели в линейке.

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Вариант Samsung Galaxy S10e подешевел до 599 долларов (почти 15 тысяч гривен)

Модель Samsung Galaxy S10 сейчас стоит 749 долларов (18 700 гривен)

А топовый вариант Samsung Galaxy S10+ сейчас оценили в 849 долларов (21 200 гривен).

Правда, это цены для глобального рынка. Когда скидки дойдут до Украины – пока неизвестно.



Смартфоны Samsung Galaxy S10 подешевели

Чем интересны Samsung Galaxy S10

Эта линейка получила уникальный на то время экран Quad HD+ – фронтальную камеру буквально встроили в экран – она размещена в так называемой "дыре" на дисплее. При этом модель Samsung Galaxy S10+ получила двойную селфи-камеру.

Также все новинки получили функцию обратной зарядки, то есть смартфон может заряжать другие устройства, поддерживающие беспроводную зарядку.

Смартфон Samsung Galaxy S10: видеообзор

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