Samsung Galaxy Tab A: корейская компания представит новый планшет на MWC 2019

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о новом планшете Samsung Galaxy Tab A. По данным из разных источников, южнокорейский гигант планирует представить новинку уже совсем скоро на MWC 2019.

Устройство фигурирует под кодовым названием SM-P205. Нужно отметить, что упоминания этого планшета ранее уже неоднократно замечали в сети, но тогда информации о новинке было крайне мало. Как сообщает сайт MySmartPrice, теперь же появились данные о некоторых технических характеристиках.

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Технические характеристики. Тест Geekbench указывает на применение фирменного процессора Exynos 7885. Этот чип оперирует 8 вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2. В бенчмарке базовая частота процессора указана на отметке 1,59 ГГц.

Сообщается также, что планшет несет на борту 3 ГБ оперативной памяти. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 9 Pie.



Характеристики Samsung Galaxy Tab A

Ранее также говорилось, что Samsung Galaxy Tab A получит флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ и выйдет в двух цветах – черном и сером.

Дата анонса. Не исключено, что новинка появится в конце февраля на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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