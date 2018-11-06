Samsung готовит новую версию смартфона-"жабки"
Хоть телефоны-раскладушки были популярны около 10 лет назад, компания Samsung продолжает создавать смартфоны в таком дизайне.
Как пишет издание Pocket Now, новую "жабку" под названием W2019, компания представит 9 ноября.
По последним данным, Samsung W2019 получит два Super AMOLED-дисплея с диагональю 4,2 дюйма каждый и разрешением Full HD.
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Устройство будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 630.
Также новый смарфтон, вероятно, лишится традиционного аудиоразъема.
Новинка предназначена для рынков Китая и Кореи. Там она будет стоить около 2 тысяч долларов (56 тысяч гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019
- ДисплейТип: Super AMOLED
Разрешение: Full HD пикселей
Диагональ: 4,2 дюйма каждый экран
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 485
- ВидеопроцессорAdreno 630
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп (f/1.5)
Фронтальная: 8 Мп
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