Хоть телефоны-раскладушки были популярны около 10 лет назад, компания Samsung продолжает создавать смартфоны в таком дизайне.

Как пишет издание Pocket Now, новую "жабку" под названием W2019, компания представит 9 ноября.

По последним данным, Samsung W2019 получит два Super AMOLED-дисплея с диагональю 4,2 дюйма каждый и разрешением Full HD.

Читайте также: Маск рассказал, каким смартфоном пользуется

Устройство будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 630.

Также новый смарфтон, вероятно, лишится традиционного аудиоразъема.

Новинка предназначена для рынков Китая и Кореи. Там она будет стоить около 2 тысяч долларов (56 тысяч гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019 Дисплей Тип: Super AMOLED

Разрешение: Full HD пикселей

Диагональ: 4,2 дюйма каждый экран

Тип: Super AMOLED Разрешение: Full HD пикселей Диагональ: 4,2 дюйма каждый экран Процессор Qualcomm Snapdragon 485

Qualcomm Snapdragon 485 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп (f/1.5)

Фронтальная: 8 Мп

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно