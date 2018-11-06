Samsung готовит новую версию смартфона-"жабки"

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Samsung W2019
Samsung W2019 / Фото из соцсетей

Хоть телефоны-раскладушки были популярны около 10 лет назад, компания Samsung продолжает создавать смартфоны в таком дизайне.

Как пишет издание Pocket Now, новую "жабку" под названием W2019, компания представит 9 ноября.

По последним данным, Samsung W2019 получит два Super AMOLED-дисплея с диагональю 4,2 дюйма каждый и разрешением Full HD.

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Устройство будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 630.

Также новый смарфтон, вероятно, лишится традиционного аудиоразъема.

Новинка предназначена для рынков Китая и Кореи. Там она будет стоить около 2 тысяч долларов (56 тысяч гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019

  • ДисплейТип:  Super AMOLED
    Разрешение: Full HD пикселей
    Диагональ: 4,2 дюйма каждый экран
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 485
  • ВидеопроцессорAdreno 630
  • КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп (f/1.5)
    Фронтальная: 8 Мп

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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