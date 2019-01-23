Samsung назвал стоимость линейки телевизоров 8K QLED: цены шокируют

Новую линейку телевизоров 8K QLED компания Samsung представила во время выставки CES 2019, которая проходила в начале года в Лас-Вегасе. Теперь в компании сообщили цены на новинки.

Об этом сообщает ixbt.com.

Так, младшая версия 8K QLED с диагональю 65 дюймов будет стоить в США 4999 долларов (140 тысяч гривен). Версия с диагональю 75 дюймов оценена в 6999 долларов (196 тысяч гривен). Новинку от Samsung, котоая имеет размер экрана 82 дюйма, можно приобрести за 9999 долларов (280 000 долларов).

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Топовая версия 8K QLED, что получила диагональ 85 дюймов оценена в 14999 долларов (420 000 гривен). Эта модель поступит в продажу 8 февраля.

Модели с диагональю 65 и 75 дюймов появятся на рынке 1 марта. 82-дюймовый телевизор можно будет приобрести 22 марта.

Топовый телевизор 8K QLED стоит 15 тысяч долларов

Вся линейка телевизоров оснащена процессором Quantum Processor 8K, который может повысить разрешение контента до 8K (7680 x 4320 пикселей).

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