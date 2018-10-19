Samsung планирует отказаться от традиционных селфи-камер

Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит скрыть камеры под дисплеем. Ранее подобная информация уже появилась в сети, однако на этот раз соответствующий пост в Twitter сделал известный инсайдер Ice universe.

По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Однако подобные смартфоны стоит ожидать не ранее 2020 года.

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Технология позволит решить проблему размещения фронтальной камеры и перестать использовать приемы типа вырезов и выдвижных модулей, чтобы сохранить размер экрана.

Прототип смартфона Samsung с поддисплейной камерой

Довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в своем аккаунте Twitter рендеры смартфона с точечными вырезами под камеру в дисплее. По его словам, такие "дырявые" дисплеи станут широко распространены в 2019 году. Такие камеры не займут много места на передней панели, но постоянно будут привлекать внимание пользователей.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT — Ice universe (@UniverseIce) 18 октября 2018 г.

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