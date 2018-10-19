Samsung планирует отказаться от традиционных селфи-камер

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Samsung планирует отказаться от традиционных селфи-камер
Samsung планирует отказаться от традиционных селфи-камер / Фото из открытых источников

Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит скрыть камеры под дисплеем. Ранее подобная информация уже появилась в сети, однако на этот раз соответствующий пост в Twitter сделал известный инсайдер Ice universe.

По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Однако подобные смартфоны стоит ожидать не ранее 2020 года.

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Технология позволит решить проблему размещения фронтальной камеры и перестать использовать приемы типа вырезов и выдвижных модулей, чтобы сохранить размер экрана.

Прототип смартфона Samsung із піддисплейною камерою

Прототип смартфона Samsung с поддисплейной камерой

Довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в своем аккаунте Twitter рендеры смартфона с точечными вырезами под камеру в дисплее. По его словам, такие "дырявые" дисплеи станут широко распространены в 2019 году. Такие камеры не займут много места на передней панели, но постоянно будут привлекать внимание пользователей.

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: Техно
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