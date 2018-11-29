Samsung представила бюджетные SSD-накопители с большим объемом

Компания Samsung представила линейку недорогих SSD-накопителей объемом до 4 ТБ. Использование фирменной NAND флэш-памяти с архитектурой MLC с четырьмя битами на ячейку позволило сделать такие накопители более доступными для пользователей.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Sony выпустила компакт-диск с рекордным объемом

Накопители линейки 860 QVO построены на базе распространенного интерфейса SATA и выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе, благодаря чему подходят для установки в большинство ноутбуков и настольных ПК. А сочетание большого объема и производительности освобождает пользователей от необходимости установки сразу двух накопителей: SSD для загрузки системы и HDD для хранения данных.

Samsung выпустила SSD-накопитель на 4 ТБ

Новые накопители обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 550 и 520 МБ в секунду соответственно. Это достигается благодаря технологии V-NAND с четырьмя битами на ячейку и контроллеру серии MJX.

SSD от Samsung будет в доступном ценовом диапазоне

Кроме того, устройства в линейке 860 QVO используют технологию Intelligent TurboWrite, которая позволяет увеличить скорость работы и при всем этом дольше сохранять высокую производительность накопителя.

Для обеспечения оптимальной надежности Samsung указывает общий ресурс накопителей исходя из анализа типичных сценариев использования потребительских SSD-устройств: компания предлагает ограниченную трехлетнюю гарантию или до 1440 ТВ записи для модели емкостью 4 ТБ, и до 720 ТБ и 360 ТВ для версий на 2 ТБ и 1 ТВ соответственно.

Читайте также: Сообщили новые детали о дискретных видеокартах Intel

Рекомендованная цена твердотельного накопителя Samsung 860 QVO на 1 ТБ составила 150 долларов (около 4 000 гривен), тогда как версии на 2 и 4 ТБ обойдутся минимум в 300 долларов (около 7 900 гривен) и 600 долларов (около 15 900 гривен). На прилавках магазинов новинки появятся в следующем месяце.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно