Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A60 с дыркой на экране

Компания Samsung будет активно развивать свою бюджетную линейку смартфонов Galaxy A60. Новинка получила Infinity-O-экран, то есть он имеет специальное отверстие в экране для селфи-камеры.

Как пишет SamMobile, среди преимуществ новинки можно назвать и емкий аккумулятор.

Характеристики. Новинка получила 6,3-дюймовый экран. Благодаря технологии Infinity-O дисплей занимает 91,8% передней панели. Кстати, разрешение фронтальной камеры очень хорошее – 32 Мп.

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Основная камера состоит из трех модулей: 32+8+5 Мп (она состоит из основного сенсора, широкоугольного и "глубинного" объективов).

Galaxy A60 получил процессор Snapdragon 675, что работает в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 4500 мАч, с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.



Новинка получила мощную селфи-камеру

Цена. На китайском рынке смартфон будет стоить около 300 долларов (чуть больше 8000 гривен).

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