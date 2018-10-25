Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A6s с Super AMOLED-экраном
Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A6s. Это первый телефон компании, который изготовлен не на мощностях Samsung, а на китайском заводе Wingtech.
Об этом сообщает The Verge.
Кстати, именно на этом заводе производит свои смартфоны китайская компания Xiaomi.
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Глава Samsung Mobile Донг Джин Кох уже заявил, что если эксперимент со сменой завода окажется удачным, возможно, по такой схеме будут производиться и другие модели смартфонов.
Итак, Galaxy A6s оснащен Super AMOLED-экран с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+. Работает устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 6 ГБ оператвной памяти.
Основная камера традиционно имеет два модуля – каждый с разрешением 12 Мп. Фронтальная камера имеет 24 Мп. За автономность отвечает батарея емкостью 3300 мач.
Смартфон поступит в продажу в красном, черном, голубом и фиолетовом цветах. Базовая версия оценена в 260 долларов (7 300 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A6s
- ДисплейТип: Super AMOLED
Диагональ: 6 дюймов
Разрешающая способность: Full HD+
- ПроцессорSnapdragon 660
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Аккумулятор3300 мАч
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