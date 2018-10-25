Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A6s с Super AMOLED-экраном

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Samsung Galaxy A6s: характеристики и цена
Samsung Galaxy A6s: характеристики и цена / theverge.com

Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A6s. Это первый телефон компании, который изготовлен не на мощностях Samsung, а на китайском заводе Wingtech.

Об этом сообщает The Verge.

Кстати, именно на этом заводе производит свои смартфоны китайская компания Xiaomi.

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Глава Samsung Mobile Донг Джин Кох уже заявил, что если эксперимент со сменой завода окажется удачным, возможно, по такой схеме будут производиться и другие модели смартфонов.

Итак, Galaxy A6s оснащен Super AMOLED-экран с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+. Работает устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 6 ГБ оператвной памяти.

Основная камера традиционно имеет два модуля – каждый с разрешением 12 Мп. Фронтальная камера имеет 24 Мп. За автономность отвечает батарея емкостью 3300 мач.

Смартфон поступит в продажу в красном, черном, голубом и фиолетовом цветах. Базовая версия оценена в 260 долларов (7 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A6s

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Диагональ: 6 дюймов
    Разрешающая способность: Full HD+
  • ПроцессорSnapdragon 660
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Аккумулятор3300 мАч

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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