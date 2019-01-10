Samsung представила ноутбук Notebook Flash в ретро-дизайне: фото

Компания Samsung на выставке CES 2019 представила портативный компьютер, который получил название Notebook Flash. Новинка получила оригинальную клавиатуру с закругленными кнопками и корпус, который имитирует отделку тканью.

Об этом сообщает 3DNews.

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Samsung Notebook Flash относят к компактным устройствам – екран ноутбука имеет размер 13,3 дюйма и разрешение 1920 × 1080 точек.

Samsung Notebook Flash получил оригинальный дизайн

"Сердцем" ноутбука стал процессор Intel Gemini Lake. Будут доступны версии лэптопа с процессором Celeron N4000 (два ядра; 1,1-2,6 ГГц) и Pentium Silver N5000 (четыре ядра; 1,1-2,7 ГГц). Первый из названных чипов содержит графический контроллер Intel UHD Graphics 600, второй – Intel UHD Graphics 605.

Samsung Notebook Flash имеет компактные размеры

В арсенале Samsung Notebook Flash – 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель eMMC емкостью 64 ГБ. Оснащение включает адаптер Wi-Fi 802.11ac гигабитного класса и сканер отпечатков пальцев.

Samsung Notebook Flash поступит в продажу в ближайшее время

Используется операционная система Windows 10 Home. Набор интерфейсов включает порты USB Type-C (×2), USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10:00.

Samsung Notebook Flash поступит в продажу в ближайшее время, однако цена новинки пока не раскрывается.

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