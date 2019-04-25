Samsung представила новое поколение своего планшета-гиганта

Компания Samsung анонсировала новый планшет Galaxy View 2. В первую очередь он отличается размером – его диагональ составляет 17,3 дюйма. Правда, предыдущая версия была еще больше – 18,4 дюйма.

Как сообщает Engadget, новинка ориентирована на домашнее использование.

Характеристики. Разрешение новинки – Full HD. Он получил откидную подставку, поэтому можно предположить, что его основная функция – видеоконтент. Также он получил аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos.

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Работает он на процессоре Exynos 7884 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителя. Новинка получила мощный аккумулятор емкостью 12 000 мАч.

Цена вопроса. Новинка поступит в продажу 26 апреля. Его стоимость составляет 740 долларов (почти 20 000 гривен).

Планшет Samsung Galaxy View 2: видео

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