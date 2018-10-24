Samsung представила обновленную гарнитуру виртуальной реальности HMD Odyssey+

Компания Samsung Electronics подготовила новую версию гарнитуры виртуальной реальности HMD Odyssey. Устройство получило название HMD Odyssey+, однако с точки зрения технических характеристик мало чем отличается от прошлогодней модели.

Об этом сообщает Overclock3D.

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Главное новшество обновленной VR-гарнитуры заключается в технологии Anti-Screen Door Effect (Anti-SDE), которая призвана решить проблему так называемого "эффекта экранных дверей", когда тонкие линии, разделяющие отдельные пиксели, становятся видимыми на изображении. Для этого Samsung применила специальный диффузор, рассеивающий свет, который исходит от каждого пикселя.

Samsung представила гарнитуру виртуальной реальности HMD Odyssey+

Как утверждает производитель, благодаря такому решению пользователь воспринимает изображение в два раза более четким – "виртуальная" плотность пикселей на дюйм составляет 1233 PPI вместо фактических 616 PPI.

В основе Samsung HMD Odyssey+ лежат два 3,5-дюймовых AMOLED-дисплея с разрешением 1440 x 1600 точек и частотой обновления 90 Гц. Угол обзора равен 110 градусам.

HMD Odyssey+ оборудована 3,5-дюймовыми дисплеями

Кроме того новинка имеет набор датчиков, которые отслеживают движения головы пользователя, две фронтальные камеры, микрофоны и встроенные наушники от AKG. Вес устройства уменьшился с 645 до 589 грамм. Для подключения к ПК используются интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0.

HMD Odyssey+ будет стоить более 13 000 гривен

Что касается рекомендованной стоимости обновленной VR-гарнитуры Samsung HMD Odyssey+, то она, как и предшественница, была оценена производителем в 500 долларов (около 13 300 гривен). Поставки устройства уже начались.

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