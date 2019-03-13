Samsung представит "бюджетный" флагман на Snapdragon 855

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Samsung представит "бюджетный" флагман на Snapdragon 855
Samsung представит "бюджетный" флагман на Snapdragon 855 / unsplash

По данным сетевых источников, компания Samsung может представить "бюджетный флагманский" смартфон к концу 2019 года. К слову, новинка будет стоить даже дешевле, чем самый "молодой" Samsung Galaxy S10e, однако сможет похвастаться высокой производительностью.

Как сообщает AndroidHeadlines, в 2019 году Samsung планирует выпустить как минимум шесть аппаратов топового уровня. Это уже анонсированные Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+, модификация Galaxy S10 с поддержкой 5G, а также устройства Galaxy Fold и Galaxy Note 10.

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Вероятная цена новинки. Теперь стало известно, что южнокорейский гигант может анонсировать сравнительно недорогой смартфон на платформе Snapdragon 855. Утверждается, что стоимость этого аппарата окажется ниже цены Samsung Galaxy S10e, который предлагается за 749 долларов (24 999 гривен в Украине).

Дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 +
Дизайн смартфона Samsung Galaxy S10+ / Фото: Техно 24

Особенности. С целью снижения стоимости Samsung может использовать менее качественные материалы в конструкции корпуса, а также установит более дешевый экран. Кроме того, новинка может получить традиционную одинарную камеру вместо двойного блока, как у Samsung Galaxy S10e.

Также высказываются предположения, что проектируемый смартфон пополнит семейство аппаратов Galaxy A. Впрочем, сама компания Samsung данную информацию пока никак не комментирует.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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