Samsung приготовила бонус для покупателей Galaxy S10

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / 9to5google.com

Компания Samsung будет продавать свой новый флагманский смартфон Galaxy S10 в комплекте с предустановленной защитной пленкой на экране.

Как известно, для украинских пользователей уже был предусмотрен подарок – новые беспроводные наушники Galaxy Buds.

Правда, подарок можно получить только за предзаказ смартфона, то есть до 8 марта. Именно тогда новинка официально поступит в продажу.

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Почему расщедрилась Samsung. Таким образом компания хочет упростить жизнь своим пользователям. Дело в том, что новинки Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили уникальный на рынке ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев, встроенный в экран. Поэтому для этого нужна специальная пленка.

А вот самый бюджетный из этой новинки Galaxy S10e специальной наклейки не получит. У него нет дактилоскопического подкранного сенсора - зато его разместили сбоку. Galaxy S10e подходят стандартные защитные пленки для экрана.

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Теги: Samsung Galaxy S10 Samsung Новости Техно Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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