Samsung работает над 4К-дисплеями для ноутбуков

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Samsung работает над 4К-дисплеями для ноутбуков
Samsung работает над 4К-дисплеями для ноутбуков / Фото из открытых источников

Корейские СМИ сообщили об успешной разработке OLED-матрицы для ноутбуков Samsung с разрешением 4К. Компания намерена анонсировать новинку на январской выставке CES 2019 и готовится начать поставки крупнейшим игрокам рынка ноутбуков: HP, Dell и Lenovo.

Об этом сообщает 4PDA.

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К слову, для заказа будут доступны диагонали 13,3, 14 и 15,6 дюйма. В будущем собственные модели ноутбуков представит и сама Samsung.

До сих пор ценовой разрыв между OLED и LCD-панелями оставался значительным. Например, ноутбуки HP с 2К OLED-матрицами стоили слишком дорого и не пользовались спросом. Однако разница в цене между 15,6-дюймовой OLED-панелью Samsung и LCD-панелью с тем же разрешением может уменьшиться до 50-60 долларов.

Samsung
Samsung готовит 4К-дисплеи

В результате панели OLED с высоким разрешением будут широко использоваться в ноутбуках премиум-класса, что значительно повысит их конкурентоспособность.

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Теги: Техно Samsung ноутбук Гаджеты
Источник: Техно
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