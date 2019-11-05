Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас

Высокие технологии вошли в наш дом, изменили жизненное пространство, добавили яркости серым будням. То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня мы с успехом используем повседневно.

Задают тренд, привычно, мировые гиганты – производители потребительской электроники.

О технологиях, которые меняют нас и которые доступны нам уже и сейчас, можно предметно говорить на примере SamsungElectronics – компании, которая аккурат в ноябре празднует свои 50 лет. Поскольку, позиционируя себя, корейский флагман всегда ставит на первое место инновации для человека: все результаты деятельности корпорации направлены на то, как сделать жизнь людей проще и комфортнее. Этой философии SamsungElectronics неуклонно придерживается в течение полувека.

Телефоны будущего

Начнем мы с устройства, которое сегодня есть, пожалуй, у каждого с собой всегда и везде – в кармане или сумочке, – с телефона. Вот уже 10 лет SamsungElectronics сохраняет лидерство по продажам смартфонов в мире (интересная статистика: каждый час компания продает свыше 42 тысяч (!) своих смартфонов); и отмечает 10 лет (случайное совпадение? Вряд ли...) со времени выпуска на рынок легендарной серии Galaxy. Но сейчас речь не об этом.

Настоящий фурор среди "мобиманов" и зависть у конкурентов вызвал выход "в люди" первого в линейке марки смартфона, который сгибается, – GalaxyFold, – событие, которое не без оснований называют "революцией" в мире мобильных технологий.

В сложенном виде он напоминает классические смартфоны: длина его – чуть больше 160 мм, ширина – почти 63 мм. Но стоит лишь его раскрыть – и вы получите полноценный 7,3-дюймовый планшет с модными тонкими рамками, – идеальный гаджет для работы и мультимедиа. Эргономичный и функциональный.

НоИ эксперименты в этом направлении еще только развиваются. Как доказательство – только что анонсированный концепт "гибкого" смартфона, который может сгибаться как по вертикали, так и по горизонтали. Свою разработку креативщики Samsung называют "целой гибкой экосистемой". Основной акцент в презентационном ролике – на то, как фирменная Android-оболочка SamsungOne UI подстраивается под работу с гибкими гаджетами.

И, раз мы уже упомянули об интерфейсе, нельзя обойти вниманием предстоящее появление второго поколения One UI, над которым активно работает Samsung. Сейчас готова бета-версия, которую уже сейчас могут оценить в работе самые ярые поклонники корейской продукции.

Новая графическая оболочка, говорят разработчики, является самой простой, интуитивно понятной и наиболее удобной за всю историю компании. Управление одной рукой, яркие оттенки цвета, впервые – анимированные иконки – все это должно помочь пользователям сосредоточиться на том, что для них является приоритетным, сделать восприятие информации на экране более комфортным.

Все эти ноу-хау, конечно, очень важны не только ввиду их инновационности, но и доступности. Недавно мы уже писали о фирменной технологии SamsungSuperAMOLED. До сих пор эти матрицы, сделанные по последнему слову техники, были привилегией лишь флагманских смартфонов S-серии, а теперь Samsung оснащает ими даже телефоны среднего ценового сегмента.

Чтобы закрыть "мобильную" тематику, стоит отдельно упомянуть планшет GalaxyTab S6 – компактный по размерам, но богатый функционалом инструмент для работы и творчества. 10.5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей, мощный процессор QualcommSnapdragon 855, 6 ГБ "оперативки" – его не зря называют самым "заряженным" планшетом на Android.

Обновленный стилос S Pen теперь распознает 4096 (!) уровней нажима и угла наклона: таким пером удобно и рисовать, и писать (гаджет распознает рукописный текст); можно даже управлять камерой и другими приложениями дистанционно вместо пульта, благодаря встроенному Bluetooth-модулю (очень удобно, например, устраивать презентации). При этом команды можно отдавать не только нажатием кнопки на S Pen, но и простыми жестами в воздухе. Волшебная хайтек-палочка, по мановению которой можно творить настоящие чудеса.

Чтобы эти чудеса выглядели максимально ярко, таблет получил двойную ультраширокоугольную камеру с обзором как у человеческого глаза – 123 градуса.

Чехол-клавиатура в комплекте превращает этого "нашпигованного" малыша (толщина планшета – 5,7 мм, вес – 420 г) в полноценный рабочий ПК в миниатюре. Но на этом чудеса не заканчиваются: появились слухи, что Samsung готовится выпустить 5G-версию модели. Если это так, тогда GalaxyTab S6 станет первым гаджетом в своем классе, который поддерживает стандарт связи пятого поколения.

Бытовая техника будущего

SamsungElectronics – одна из немногих компаний, которая старается держать марку на всех фронтах. На выставке потребительской электроники в Берлине корейцы показали сразу три интересные новинки в сегменте бытовой техники, призванные сделать нашу жизнь проще, комфортнее и чище, а значит здоровее.

Первое, что бросается в глаза – шкаф для одежды... Не просто шкаф, а высокотехнологичный многофункциональный девайс, – умный гардероб с функцией ухода за вещами AirDresser. В этом "шкафу" (язык не поворачивается назвать его просто "шкафом") одежда не просто висит, а параллельно очищается и освежается. То есть можно долгое время обходиться без полноценной стирки, – это и удобно, и защищает одежду от износа

Система JetAir и технология AirHangers используют мощные струи воздуха для удаления пыли – даже той, которая лубоко въелась. Функция JetSteam обеспечивает мягкую дезинфекцию и убивает бактерии, а технология HeatpumpDrying гарантирует деликатный уход за одеждой за счет сушки при низкой температуре, – очень удобно, особенно когда речь идет об изделиях из нежных тканей.

Специальная система фильтрации устраняет ненужные запахи и поддерживает чистоту внутри устройства, улавливая пыль из воздуха.

Двумя другими новинками, которыми Samsung удивила публику IFA-2019, являются беспроводной пылесос POWERstickJet и очиститель воздуха SamsungCubeAX9500. Если кратко о стике, то по мощности всасывания он почти не уступает традиционным пылесосам, работающим от сети. Модель использует цифровой инверторный мотор и циклонную систему фильтрации JetCyclone, благодаря чему мощность всасывания достигает 200 Вт.

В двух словах о "кубе": это – элегантная модульная конструкция с передовой технологией очистки воздуха Wind-Free , которая впервые представлена на европейском рынке. В отличие от других очистителей воздуха, CubeAX9500 не создает сквозняков и даже шума. Можете наслаждаться чистым воздухом дома без лишнего дискомфорта.

Вообще к вопросам чистоты у SamsungElectronics особое внимание. Здесь нельзя не упомянуть новое поколение стиральных машинок с технологией QuickDrive, которая позволяет на 50% сократить время стирки и на 20% снизить энергопотребление без ущерба для качества стирки. Замечательная опция для "вечно занятых" людей третьего тысячелетия.

Более того, специальный датчик AquaProtect сигнализирует о возможной утечке воды и синхронизируется со смартфоном, – поэтому теперь не придется волноваться, если вы оставили машинку стирать, а сами пошли куда-то по делам. С помощью виртуального помощника Bixby вы еще и сможете управлять стиркой дистанционно со смартфона: сидя в офисе или в авто.

Конечно, Samsung не был бы Samsung, если бы не мог предложить чего-то ультрасовременного на рынке телевизоров. В этой нише "трехзвездочная" компания остается неизменным лидером вот уже 12 лет: почти каждый третий проданный телевизор в мире – производства Samsung.

Новая линейка телевизоров QLED TV дарит впечатление от просмотра не хуже, чем в кинотеатре: высокая четкость изображения, глубокая передача оттенков черного, широкий угол обзора. Технология 8K AI Upscaling с искусственным интеллектом позволяет масштабировать разрешение видеоконтента до 8К. При просмотре зритель испытывает "эффект погружения" благодаря реалистичности изображения и живому звуку.

А интерьерные телевизоры TheFrame от Samsung еще и идеально впишутся в домашнее пространство. Благодаря специальному режиму Ambient в выключенном состоянии на экране можно транслировать разные изображения или семейные фотографии, используя этот стильный дисплей как элемент настенного декора.

Что дальше?

...А пока Вы с наслаждением смотрите любимый фильм на ультрасовременном телевизоре, SamsungElectronics продолжает держать руку на пульсе инноваций, не ограничиваясь одними лишь мобильными устройствами и бытовой техникой. Компания исследует новые направления бизнеса: здравоохранение, безопасность, автомобильная электроника. Сейчас корейцы сосредоточили усилия на технологиях 5G и интернете вещей, ведь человечество уже вошло в новую эру – эру, когда устройства сами общаются между собой для лучшего взаимодействия с человеком и средой. А у SamsungElectronics парк и потенциал таких устройств едва ли не самый большой.