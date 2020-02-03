24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Samsung запатентовала колонку с гибким дисплеем

29 Читати новину українською
Иллюстративное фото / Samsung

Компания Samsung разработала новое умное устройство с оригинальным дизайном. Запатентованная вендором конструкция уже одобрена южнокорейским регулятором. Это смарт-колонка с необычным гибким дисплеем, который может не только вращаться вокруг корпуса, но и выполнять роль традиционного плоского планшета.

Особенности колонки от Samsung

Интересно: Samsung запатентовала футуристический смартфон с овальным экраном

Устройство по сути является цилиндром с экраном, "обернутым" вокруг корпуса. При необходимости дисплей можно развернуть – в таком состоянии модель похожа на компактный умный телевизор или планшет на подставке. В верхней части корпуса устройства смонтирован сабвуфер для акцентированного воспроизведения низких частот.

Если верить патентной документации, дисплей получит специальные шарниры для дополнительной поддержки конструкции. Пока неизвестно, будет ли экран гаджета раскрываться и сворачиваться автоматически, или пользователю придется делать это вручную.


Изображение колонки из патентной заявки Samsung

У компании есть собственный голосовой помощник Bixby, который предположительно будет интегрирован в прошивку устройства.

Дата выхода и цена

Сейчас о новом гаджете от Samsung ничего неизвестно. Ни коммерческого названия, ни предполагаемой цены необычной акустики Samsung производитель не объявлял.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
81896
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Samsung
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
80338
сегодня 09:04 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
Євгенія Мазур 347
2 февраля 22:03 6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен
Ірина Полицька 391
2 февраля 16:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 372
1 февраля 22:13 Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить
Назар Токар 204
Новости
Больше новостей
Залиште відгук