Samsung зарегистрировала новый бренд дисплеев для смартфона Galaxy X

Компания Samsung зарегистрировала торговую марку под названием Samsung Infinity-V в категории дисплеев для смартфонов. Эксперты уже выдвинули свои догадки, что дисплеи Infinity-V будут использовать в сложных смартфонах Galaxy X, анонс которых ожидают уже в скором времени.

Об этом сообщает SamMobile.

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Согласно с более ранними утечками, в закрытом виде пользователям будет доступно 4 дюйма дисплея, которых достаточно для выполнения базовых функций без открытия смартфона, таких как почта и обмен сообщениями. Кроме того, внутренние тесты шарнира показали, что он может выдержать более 200 тысяч циклов открытия-закрытия.

Сканер отпечатков пальцев не смогли встроить под такой дисплей из-за технических сложностей.

Прототип весит больше 200 грамм из-за дисплея большего размера, чем у любого другого смартфона на рынке. Поэтому, ради уменьшения веса производителю пришлось урезать емкость батареи.



Концепт гибкого смартфона Samsung Galaxy X

К слову, Samsung и Google совместно разрабатывают специальную версию Android для складного смартфона.

Первая демонстрация Samsung Galaxy X ожидается на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference, которая состоится 7 ноября. А официальный запуск новинки в продажу ожидается не ранее второго квартала 2019 года.

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